Шоу-бизнес

Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов, за жизнь которого борются московские врачи института имени Склифосовского, выпил жидкость для очистки труб вместо сока по ошибке — у него плохое зрение. Об этом российским журналистам рассказал участник группы «На-На» Владимир Политов.



«Он захотел пить, но без очков очень плохо видит. Ну возраст уже, у него плохое зрение. Стоит бутылка оранжевого цвета. Он подумал, что это сок. Взял и хлебнул», — сказал Политов, отметив, что «Бари — любитель хватать все подряд».



Политов уточнил, что информацию о состоянии продюсера группа получает через его сына.



«Состояние у Бари Каримовича тяжелое, сейчас он в медикаментозном сне, но это не кома, сейчас он отдохнет, позже врачи будут решать», — сказал он.

Напомним, Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка.

Отметим, сегодня Бари Алибасову исполнилось 72 года. Бывший друг продюсера, актер Станислав Садальский считает, что его могли умышленно отравить.

Как писали «ФАКТЫ», российские СМИ пишут, что прямо в клинике Алибасов составил новое завещание. И уже известно, кому достанется наследство продюсера.

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