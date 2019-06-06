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Садальский назвал виновных в отравлении Алибасова (фото)

12:26 6 июня 2019 966
Бари Алибасов
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

За жизнь российского продюсера и музыканта Бари Алибасова борются московские врачи института имени Склифосовского. Бари Каримович случайно выпил средство для очистки труб, думая, что это вода. Он получил ожоги четвертой степени, повреждены дыхательные пути, желудок и пищевод. Состояние Алибасова тяжелое. Возле него все время находится жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Друзья продюсера в недоумении, как такое могло случиться, и выдвигают свои версии. Актер Станислав Садальский, который много лет знаком с продюсером, считает, что отравление могло быть не случайным. Жидкость могли умышленно подсунуть Алибасову.

«Хоть мы сейчас и не общаемся, но стало безумно жалко Бари и обидно за него. Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка. Такие спиногрызы сами не могут заработать, только рвут на части бабку, чтоб им пусто было. Выздоравливай друг, хоть и бывший, мы еще повоюем», — написал Садальский в Instagram.

Напомним, в прошлом году Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально заключили брак. Замужество 80-летней матери не одобрила ее дочь Мария Шукшина. Не заладились отношения и с внуками.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в российских СМИ появилась информация, якобы состояние Алибасова резко ухудшилось и он умер. Но его пресс-секретарь опроверг эту информацию. Сын Алибасова, Бари-младший, отметил, что жизни отца ничего не угрожает.

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