Украина

Отмена блокады Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение об авторстве идеи

Вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня подняли представители ОРДЛО, которых поддержали россияне. Об этом журналистам заявил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.

Он также отметил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма на заседании говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с этим решением. В частности, второй президент Украины подчеркнул важность взаимности в этом вопросе, а также настаивал на необходимости отмены так называемого «внешнего управления» украинскими предприятиями на неподконтрольной территории.

Сайдик считает, что причиной недоразумения стали именно слишком вольная трактовка самого понятия «блокада», ведь представители ОРДЛО подразумевают под ним «широкий комплекс мер, принятых всеми сторонами конфликта».

Напомним, у Зеленского рассказали, когда будет обнародована «дорожная карта» по Донбассу.

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