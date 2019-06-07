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“Токсичный” гость: главаря террористов Пушилина унизили на форуме в России
Главарь террористов «Донецкой народной республики» Денис Пушилин, чью любовницу недавно «рассекретили» в Сети, решил «наладить экономические связи» «недореспублики» и с этой целью прибыл в Россию на Петербургский международный экономический форум.
При этом его визит закончился полным фиаско: гости и организаторы мероприятия упорно избегали не очень желанного гостя, опасаясь санкций Запада. Об этом пишет Telegram-канал «Кремлевский безБашенник», подчеркивая, что с террористом не захотел общаться никто из серьезных игроков.
«Интересно наблюдать на его токсичность — персонал стендов госкомпаний моментально „растворялся“, когда он оказывался поблизости — все боятся санкций», — говорится в сообщении.
Так, проходя мимо главы Внешэкономбанка РФ Игоря Шувалова, Пушилин сделал попытку пообщаться с ним, но был моментально оттеснен охраной Шувалова.
В то же время пропагандистские информресурсы боевиков вовсю трубили об «успешном визите» главаря «ДНР» на российский форум.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ляпе главаря боевиков: во время «парада военной техники» в честь 9 мая в оккупированном Донецке за ним сзади на трибуне находился человек в форме НКВД времен Второй мировой войны. Вероятно, таким «маскарадом» пророссийские боевики хотели показать «преемственность традиций» с фронтовиками, но в порыве «победобесия» не заметили других явных аналогий. На них обратил внимание известный адвокат Марк Фейгин. По его мнению, решение «властей» недореспублики свидетельствует о другом — над новым «главой» нависла угроза повторения судьбы предыдущего «лидера» террористов, Александра Захарченко, который, по слухам, стал жертвой борьбы между «башнями Кремля».
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