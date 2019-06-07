«Не первая капитуляция»: у Зеленского ответили на обвинения по поводу минских переговоров

Украина

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе делает все исключительно в интересах Украины. Об этом 6 июня в Facebook написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что для Украины принципиально, чтобы все действия по урегулированию ситуации на Донбассе были «взаимными, двухсторонними, в полном соответствии с украинским законодательством».

«Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что почти две капитуляции Украины в Минске уже проходили: первая — после Иловайска, вторая — после Дебальцево», — написала Мендель.

Также пресс-секретарь заявила, что снятие блокады с оккупированных территорий может осуществляться «шаг за шагом» и «в ответ на постепенное возвращение в украинском правовом поле».

«Краеугольным камнем для украинской делегации являются национальные интересы нашего государства, его территориальная целостность и суверенитет. Принципиальная позиция — все действия по урегулированию имеют взаимными, двусторонними, в полном соответствии с украинским законодательством», — написала Мендель.

Как известно, Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действуют четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ. 3 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский представил Леонида Кучму как главу украинской делегации на минских переговорах. Он вернулся к работе в ТКГ, сменив Евгения Марчука.

5 июня Кучма заявил, что раунд переговоров в Минске был «довольно конструктивным» по сравнению с предыдущими годами. Он рассказал о подготовке нового механизма прекращения огня, который может быть утвержден 19 июня. Кучма отметил, что все стороны должны сегодня показать миру, что действительно хотят «режима тишины». «Потому что потом у нас же не находилось виноватых. Одни туда показывали, другие — в противоположную сторону, что те начали, а мы — в ответ… Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно, чтобы все гражданские объекты, школы, садики, жилье ни в коем случае не подвергались таким обстрелам», — сказал украинский представитель. 6 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет украинским военным на Донбассе стрелять в ответ — это шаг к капитуляции перед Россией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшего президента Петра Порошенко обеспокоили итоги заседания Трехсторонней контактной группы в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО. Пятый президент Украины считает, что уже настало время услышать от президента Зеленского как он собирается прекращать войну на Донбассе, более конкретные шаги по выполнению дорожной карты, по которой Украина восстановит контроль над границей с Россией. При этом Петр Порошенко напомнил, что «мир будет защищать нас настолько, насколько мы готовы защищать себя». И для того, чтобы Украина вернулась на оккупированный Донбасс, нужно чтобы Россия забрала оттуда свои войска, наемников и оружие.

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