Лето превратили в зиму: появились фото и видео съемок сериала «Чернобыль» в Киеве

Украина

Во время съемок нашумевшего сериала «Чернобыль» его создатели приложили немало усилий для того, чтобы передать дух и колорит советской эпохи: меняли вывески, убирали рекламу, развешивали советские агитационные плакаты. Как это происходило, показал киевлянин Дмитрий Бондаренко, разместивший в Сети фотографии и видео со съемок одной из сцен сериала.

Речь идет о сцене из четвертой серии, где жена погибшего пожарного Людмила сидит зимой на улице и у нее начинаются схватки. Съемки этого эпизода проходили в июне 2018 года на Троещине, на улице Радунской.

Для съемок декораторы HBO нанесли на пустырь между жилыми домами искусственный снег и расставили там лавочки.

Вот, как выглядел этот кадр в сериале «Чернобыль».

А вот так выглядело место съемок из окон окрестных домов:

Это была не единственная сцена, над которой создатели трудились в Киеве: тогда же, в июне прошлого года они разместили на улице Богдана Хмельницкого плакаты с советской символикой. В сериале улица стала «Москвой» 1986 года.

Напомним, что небольшой эпизод, вошедший в третью серию, снимали на Подоле недалеко от кинотеатра «Жовтень». Это были кадры эвакуации киевлян. Актер Владимир Пантелюк вспоминает, что сцена заняла не более семи секунд экранного времени, а снимали ее семь часов. Однако он тогда уже обратил внимание на то, какое внимание мелочам уделяла съемочная группа. На военной форме перешивали пуговицы, знаки различия, чтобы все соответствовало тому времени. Массовка вся была украинской — киевляне и жители пригородов. Попали в сериал и другие киевские здания, в частности Институт гидробиологии, Киевская госадминистрация, помещения высших учебных заведений — НАУ и КПИ. Внимательный зритель увидит Крещатик и улицу Терещенковскою, а также Припять и Киевское море.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель российского города Череповца (Вологодская область) Игорь Хиряк, о котором пользователи сети узнали после критики сериала «Чернобыль» за отсутствие темнокожих актеров, рассказал, что во время ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС уровень радиации, при котором приходилось работать, достигал примерно четырех рентген в час, а на конкретных «предметах и больше ста зашкаливало». Он добавил, что в ходе устранения последствий катастрофы получил ожог гортани.

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