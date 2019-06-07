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Под Киевом молния ударила в купол церкви и подожгла ее
В ночь на пятницу, 7 июня, молния ударила в купол Свято-Троицкой церкви в Богуславе (Киевская область) и подожгла храм. Ранее молния стала причиной пожара в здании администрации Благовещенского района Кировоградской области.
Как сообщает УНН, огонь охватил площадь около 145 квадратных метров, на тушении пожара работали 20 спасателей и шесть единиц техники. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Свято-Троицкая церковь в Богуславе — памятка архитектура национального значения. В храме хранятся три иконы — Пресвятой Богородицы «Достойно есть Милующая», святого великомученика и целителя Пантелеймона и Казанской Божьей Матери, которая самовосстановилась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе села Раденское Алешковского района Херсонской области от удара молнии погибла 17-летняя девушка. ЧП случилось на клубничных полях, куда на сбор урожая приехала группа работников из Николаева.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.