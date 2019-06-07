Skoda представила гибридную Superb и новую модель Scout, похожую на внедорожник (фото)

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Флагманская модель чешской компании Skoda Superb пережила рестайлинг, в ходе которого помимо внешних косметических изменений получила две новые любопытные модификации: плагин-гибридную, оснащенную бензиновым агрегатом и электромотором, а также псевдовнедорожную версию Sсout, украшенную доспехами а-ля офф-роуд и укомплектованную мощными топ-двигателями. Обе новинки были представлены в конце мая в Братиславе. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новом электромобиле Volkswagen ID.3, вызвавшем настоящий ажиотаж, — треть первой партии раскупили всего за сутки.

Обновленную версию Superb легче всего определить по корме. Вместо привычного фирменного шильда чешской марки теперь крышку багажника украшает крупная надпись Skoda. А задние светодиодные фонари соединены между собой тонкой хромированной полоской, визуально расширяющей и без того крупную машину. Передняя оптика стала уже и за счет этого выглядит агрессивнее, но главное другое — она теперь матричная светодиодная, а не биксеноновая. Кроме того, Superb получил 18- и 19-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна и новые цвета окраски кузова — синий Race Blue и черный Crystal Black.

Модификация Plug-in — гибридная версия с возможностью подзарядки. Она оснащена силовой установкой, хорошо известной и проверенной на модели Volkswagen Passat GTE. В ее основе бензиновый мотор TSI объемом 1,4 литра и мощностью 156 лошадиных сил, который работает в паре с электромотором мощностью 115 лошадиных сил. Как известно, эти цифры математически не плюсуются, и заявленная производителем суммарная мощность гибридной установки составляет 218 «лошадок». Благодаря 13-киловаттной тяговой батарее запас хода гибридного Superb на электротяге может достигать 55 километров. От бытовой сети тяговый аккуммулятор можно полностью зарядить за 3,5 часа. При этом вследствие установки батареи грузовой отсек гибридной версии заметно уменьшился — у лифтбека на 140 литров (до 485 литров), а у универсала — на 150 (до 510 литров). По данным производителя, гибридный Superb с полным баком и заряженным аккумулятором сможет проехать до 850 километров.

Гибридный Superb с полным баком и заряженным аккумулятором сможет проехать до 850 километров

Не меньший фурор вызвала и псевдовнедорожная версия Superb Sсout, созданная на платформе универсала Combi. Самые заметные отличия — внедорожные доспехи в стиле офф-роуд: защитные пластиковые накладки по периметру кузова, дорожный просвет, увеличенный на 15 миллиметров (конкретных цифр клиренса производитель пока не указал). В стандарте машина «обута» в 18-дюймовые колесные диски, а в качестве опции предложены и еще большие 19-дюймовые «тапочки». Оба варианта — особого дизайна, предназначенные только под эту модификацию. Специально для нее появился и новый вариант окраски кузова в цвете Tangerine Orange.

Отличается от обычного универсала и интерьер новинки Superb. Торпедо отделено декоративными деревянными вставками с логотипами Scout, а тканевая обивка сидений с контрастной прострочкой выполнена из специального водо- и грязеустойчивого материала. Опционально будут также доступны отделка алькантарой и подогрев заднего дивана.

Продажи Superb Scout начнутся уже в конце года

Для Superb Scout предложены исключительно топовые силовые агрегаты объемом два литра. Бензиновый TSI развивает мощность 272 лошадиные силы и выдает момент в 350 ньютон-метров, а дизельный TDI — 190 «лошадок» и впечатляющие 400 «ньютонов» момента. Оба агрегата работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Все псевдовнедорожные версии оснащены фирменной системой полного привода. У ездовой электроники есть особый режим, который предлагает оптимальные, с точки зрения производителя, настройки для путешествия по пересеченной местности. В качестве опции можно заказать адаптивную подвеску Dynamic Chassis Control.

Продажи Superb Scout начнутся уже в конце года вместе с другими обновленными версиями модели, а приобрести гибридную модификацию можно будет только в начале 2020 года.

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