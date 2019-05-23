Треть первой партии электромобилей Volkswagen ID.3 раскупили всего за сутки

Наука и технологии

Новинки автопрома

За первые сутки с начала старта приема предварительных заказов на покупку нового электромобиля Volkswagen ID.3 немецкая компания собрала десять тысяч заказов. Это составляет треть от первой партии модели, которая планируется к выпуску в лимитированной версии 1st ограниченным тиражом в 30 тысяч экземпляров. Такой ажиотаж особенно впечатляет на фоне того, что официально новинка будет представлена только осенью на Франкфуртском автосалоне, ее серийное производство начнется в конце 2019 года, а поставки потребителям стартуют весной 2020 года! Чем же так привлекает покупателей эта новая «электричка» VW. Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новинках автопрома, представленных на 89-й Женевском международном автосалоне.

Volkswagen взял на вооружение успешную маркетинговую тактику американского производителя электромобилей Tesla и начал прием заказов на свой электромобиль задолго до начала его производства. Для оформления заказа нужно внести депозит в размере одной тысячи евро. Показательно, что наибольший интерес к VW ID.3 проявляют потенциальные покупатели в странах, где продажи электромобилей и без того высоки. В компании назвали пятерку лидеров — Германия, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Великобритания. «Такая активность служит наглядным подтверждением готовности покупателей к переходу на электрические двигатели. Призываю вас оказаться в числе первых покупателей и не особо тянуть — число предварительных заявок неуклонно растет», — подогревал ажиотаж член правления Volkswagen Юрген Штакманн.

Предзаказы оформляются на среднюю комплектацию VW ID.3, которая будет оснащена тяговой батареей емкостью 58 киловатт-часов. С ней электромобиль сможет проехать без подзарядки 420 километров. Впоследствии будут представлены базовая версия с «акуммом» на 45 киловатт-часов и запасом хода в 330 километров и самая топовая — с батареей на 77 киловатт-часов и «дальнебойностью» в 550 километров.

Предзаказы оформляются на модель, которая будет оснащена тяговой батареей емкостью 58 киловатт-часов. С ней электромобиль сможет проехать без подзарядки 420 километров

Все версии оснащены портом быстрой зарядки, благодаря которому тяговую батарею можно будет зарядить до 80 процентов всего за 30 минут! Точные цены пока не оглашены, хотя известно, что базовая новинка будет стоить порядка 30 тысяч евро. В основе электрического хетчбэка лежит модульная платформа концерна VW — MEB, специально разработанная для производства электромобилей, на которой впоследствии появится примерно полсотни новых «электричек» под брендами Volkswagen, Seat, Skoda и Audi.

Гарантийные условия на тяговую батарею нового электромобиля — восемь лет (или 60 тысяч километров пробега)

Покупатели лимитированной версии 1st получат в качестве бонуса бесплатную зарядку совокупной емкостью в 2000 киловатт-часов, благодаря чему VW ID.3 можно будет зарядить примерно 35 раз, после чего за электричество уже придется платить. На пресс-конференции, посвященной старту предзаказов на новинку Volkswagen, сообщили гарантийные условия на тяговую батарею нового электромобиля — восемь лет (или 60 тысяч километров пробега), в течение которых потребителю будет доступно не менее 80 процентов номинальной емкости батареи. Скажем так, не особо впечатляющий пробег, который в такси или прокате авто легко накатать буквально за несколько лет. Проверить выносливость новой «электрички» в Volkswagen собираются на основе фирменного каршеринга, в котором будет участвовать VW ID.3. Благодаря этому, даже не являясь счастливым владельцем новинки, со следующего года в Европе протестировать ее сможет каждый желающий.

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Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Китае представили мощный водородомобиль, а Илон Маск представил 7-местный электромобиль Tesla.



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