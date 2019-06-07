На «Голос. Діти» мы с Надей ищем таланты «с другой планеты», — Позитив

Шоу-бизнес

В эфире «1+1» идут слепые прослушивания пятого сезона популярного вокального проекта «Голос. Діти». Кастинг шоу, куда были приглашены юные жители со всей Украины, длился несколько месяцев. В отборе приняли участие около семи тысяч детей в возрасте от семи до четырнадцати лет. До слепых прослушиваний дошли 79 вокалистов. В пятом сезоне новый состав тренеров. В кресла «Голосу» сели Дзидзьо, Джамала и группа «Время и Стекло» — Позитив и Надя Дорофеева. По результатам двух эфиров они оказались лидерами в наборе участников. Только на последнем прослушивании их команда пополнилась четырьмя юными вокалистами. По мнению артистов, их подопечные уверенно идут на победу в «Голосі». После того как тренеры наберут свои команды, состоятся вокальные бои, а затем и прямые эфиры. 7 июля станет известно имя победителя пятого сезона. Артисты группы «Время и Стекло» признаются, что съемки проекта даются им нелегко — параллельно было участие в грандиозном концерте Дмитрия Монатика и подготовка к собственному большому шоу в столичном Дворце спорта.

«Безумно приятно, что ребята доверяют нам»

— Для вашей пары это уже второй сезон проекта «Голос. Діти».

Надя: — Признаюсь, сейчас нам стало гораздо легче.

— Тем не менее у вас одна кнопка на двоих и, бывает, мнения расходятся.

— Но это даже нельзя сравнивать с прошлым годом! Тогда мы долго выжидали момент, чтобы повернуться к участнику: я смотрела на реакцию Позитива, он — на мою. Теперь между нами стало больше доверия. Мне кажется, мы чувствуем и понимаем друг друга с полувзгляда.

Позитив: — Хотя, надо признать, наши мнения все же иногда не совпадают. Правда, в этом сезоне такое происходит крайне редко. Мы стали более опытными, уверенными тренерами и сплоченной командой. Даже если кто-то из нас, не спрашивая, нажимает на кнопку, то мы в результате соглашаемся с этим. В крайнем случае, я как настоящий мужчина могу Наде и уступить.

— Жалеете, что не повернулись к кому-то из участников после слепых прослушиваний?

— Думаю, не стоит жалеть, поскольку в этом сезоне собрались все самые сильные ребята. Даже те, кто не прошел, обязательно вернутся — мы поддерживали каждого. Уже сейчас я понимаю, какие у всех тренеров собираются крутые команды. Так что это будет достойная конкуренция, классная и здоровая, что очень важно для вокального проекта. Знаете, я уже сейчас понимаю, как буду сожалеть, когда придется расставаться с кем-то из нашей команды.

— Кто из участников запомнился вам больше всего?

Надя: — Таких много. И, к сожалению, ребят, которых хотелось заполучить в свою команду, было больше, чем мест в команде. Я запомнила парня, исполнявшего песню одного из моих самых любимых артистов — Stromae. Участник пел классно, но на тот момент мы набрали уже много детей. Правда, потом я вспоминала о нем — жаль все же, что он не в нашей команде.

— Дети вас любят и мечтают поработать вместе. Вы строгие наставники?

— В первую очередь, мы для них люди, с которыми можно поговорить на профессиональные темы. При этом, конечно, обсуждаем и личное. Безумно приятно, что ребята доверяют нам. Ведь артист, даже самый маленький, должен понимать, о чем он хочет говорить, выходя на сцену.

Этот сезон поразил меня тем, что каждый из участников хотел что-то выразить своей песней — посвящал ее родителям, которые ругаются, переживал за состояние экологии. Представляете?! Дети поднимают глобально важные темы. Поэтому, чтобы нам с Позитивом лучше понимать свою команду, нужно стать для ребят просто старшими друзьями.

«Важно объяснить каждому, почему не он идет дальше»

Позитив: — У нас нет деления на плохого и хорошего полицейских. Мы оба предоставляем детям свободу решать, какую песню выбрать и как ее петь. Ведь каждый из них индивидуален и по-своему креативен. Конечно, исходя из своего опыта, можем подсказать, в каком направлении они смогут лучше раскрыться. Но сначала мы слушаем любимые песни ребят и только после этого принимаем решение, какую из них исполнять на боях или в прямых эфирах.

— Что для вас было самым сложным во время слепых прослушиваний?

Надя: — Выбирать сильнейших, отказывая другим ребятам. Важно объяснить каждому, почему не он идет дальше, дать наставление, толчок для последующей работы. Это очень тонкий процесс — не задавить и не разочаровать ребенка, который делает свои первые шаги, а вдохновить его на развитие. К нам пришла особенная девочка, 10-летняя Богдана Школьная. Оказалось, что она видит только одним глазом, но музыка дает ей невероятные силы все преодолевать! Я восхищаюсь ею и надеюсь, что она придет на «Голос» в следующем году.

Позитив: — Для меня одним из достаточно сложных моментов был новый состав тренеров. Нужно понять их подход к детям, прочувствовать стиль, предугадать их действия. Ведь между наставниками идет настоящая борьба.

— Какие голоса заставляют вас разворачивать свое кресло?

— Знаете, у детей голоса очень похожи. И на слепых прослушиваниях случается, когда просто невозможно понять, кто поет — девочка или мальчик. Такое было во втором эпизоде с участником, который вошел в команду Джамалы. Я был уверен, что поет девочка, а это парень — Егор Уманец. Кстати, у меня самого была поздняя мутация голоса, и я пел как девочка — тонким и звонким голосочком. Поэтому мы реагировали, скорее, на какие-то фишки в манере исполнения. Нам хочется отыскать что-то особенное, индивидуальное, таланты «с другой планеты».

По результатам двух эфиров шоу «Голос. Діти» Надя и Позитив оказались лидерами в наборе участников

— Как вы находите общий язык с детьми? Ведь у многих из них сложный возраст.

— Просто нельзя забывать, что чаще всего на характер и поведение ребенка влияет его воспитание. Именно поэтому мы сначала находим подход к родителям, а уже через них идет тропинка к сердцу ребенка и пониманию, как он будет себя вести и реагировать на замечания.

Надя: — В принципе, нам несложно находить общий язык с детьми — на наши концерты приходят люди разных возрастов, начиная от самых маленьких. Между нами нет какого-то барьера. К тому же участники проекта ведут себя как взрослые, будучи десятилетними детьми. И это поражает больше всего.

«Детям легко делать выбор, поскольку они четко понимают, к кому хотят попасть»

— И все-таки у вас преимущество перед остальными тренерами…

Позитив: — Шутим с Надей, что мы — двойная сила и двойной удар. Я и Надя достаточно разные, и в этом, действительно, наша привилегия. Мы смотрим на ребенка каждый по-своему, замечая больше, чем другие тренеры. В этом у нас, наверное, преимущество. Я готов сделать даже акробатический трюк, чтобы заполучить в нашу команду интересного вокалиста. Джамала — очень опытный тренер. Думаю, сложнее всего Дзидзьо, который впервые в тренерском кресле этого проекта. Но мы все его поддерживаем, стараясь за кадром подсказывать и помогать.

Надя: — Я думаю, то, что нас двое, помогает и мешает одновременно. Но больше все-таки преимуществ. Когда рядом человек, который всегда поддержит, чувствуешь себя гораздо увереннее.

— Общаетесь с вашими подопечными из прошлого сезона?

Надя: — Со многими переписываемся в соцсетях, а с некоторыми видимся лично. Мы стараемся следить за тем, как они растут, проявляют себя. Возможно, в будущем, когда мы с Позитивом станем продюсерами, еще с ними встретимся.

Позитив: — Знаете, ребята из нашей команды растут и становятся все более интересными артистами. К тому же собственным примером они вдохновляют своих друзей покорять новые сезоны «Голосу».

— Кого из тренеров вы считаете своим самым сильным соперником?

Надя: — Я даже не могла представить, что нам будет настолько комфортно. И хотя мы скучаем по Монатику, Джамала и Дзидзьо очень классные. Сезон получается, действительно, интересный. Любопытно, что все три кресла занимают люди с кардинально разными подходами к музыке. Очевидно, что детям легко делать выбор, поскольку они четко понимают, к кому хотят попасть.

Позитив: — Я ни разу не пересекался с Джамалой и Дзидзьо в подобной работе. Но, по-моему, у нас получилась очень дружная команда. Так что готовьтесь, бой будет серьезный и азартный.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самых ярких моментах финала «Голосу країни-9», а также побеседовали с победительницей этого вокального шоу Оксаной Мухой.

Фото канала «1+1»

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