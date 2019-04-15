- 18:09 На Буковине двое подростков изнасиловали младшеклассника
- 17:48 Главное – чтобы Украина выстояла: Балух написал пронзительное письмо из российской колонии
- 17:44 Убийц киевского ювелира задержали перед покушением на его семью на кладбище
- 17:42 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 17:40 Надя Дорофеева и Позитив стали тренерами детского «Голоса»
- 17:36 В ЦИК сообщили о серьезной проблеме накануне второго тура президентских выборов
- 17:14 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 17:13 Делом Савченко и Рубана занялись новые адвокаты
- 17:08 В Киеве вандалы изуродовали Аллею муз: сеть в бешенстве
- 17:02 Российская попадья приняла участие в конкурсе красоты в дни Великого поста: поплатился муж-священник
Надя Дорофеева и Позитив стали тренерами детского «Голоса»
Популярная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, поразившая недавно смелым образом в леопардовом мини, порадовала поклонников приятной новостью. Она вместе с коллегой Позитивом стали звездными наставниками популярного вокального шоу «Голос. Дети». Додо и Позитив вдвоем займут одно тренерское кресло. Об этом рассказала сама Дорофеева, опубликовав новость в Instagram.
На фото они позируют во время съемок шоу в специальном двойном кресле. При этом Надя выглядит просто роскошно, демонстрирует стройные ножки. Певица призналась, что для нее это не просто проект.
«Хорошо, что уже можно вам рассказать. „Время и Сткло“ — тренеры в новом сезоне детского „Голос. Дети“. Это не просто шоу — это огромное количество эмоций, детских слез, переживаний, радости и нервов их родителей. Это шоу — волшебство. Безумно волнительное и настоящее»? — написала Дорофеева.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Монатик не сдерживал слез во время прямого эфира «Голосу країни». Также продюсер Алена Мозговая высказалась по поводу поражения мужа Дэвида Аксельрода в полуфинале шоу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».