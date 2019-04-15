Надя Дорофеева и Позитив стали тренерами детского «Голоса»

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, поразившая недавно смелым образом в леопардовом мини, порадовала поклонников приятной новостью. Она вместе с коллегой Позитивом стали звездными наставниками популярного вокального шоу «Голос. Дети». Додо и Позитив вдвоем займут одно тренерское кресло. Об этом рассказала сама Дорофеева, опубликовав новость в Instagram.

На фото они позируют во время съемок шоу в специальном двойном кресле. При этом Надя выглядит просто роскошно, демонстрирует стройные ножки. Певица призналась, что для нее это не просто проект.

«Хорошо, что уже можно вам рассказать. „Время и Сткло“ — тренеры в новом сезоне детского „Голос. Дети“. Это не просто шоу — это огромное количество эмоций, детских слез, переживаний, радости и нервов их родителей. Это шоу — волшебство. Безумно волнительное и настоящее»? — написала Дорофеева.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Монатик не сдерживал слез во время прямого эфира «Голосу країни». Также продюсер Алена Мозговая высказалась по поводу поражения мужа Дэвида Аксельрода в полуфинале шоу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter