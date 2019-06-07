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Жара и грозы: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
В выходные дни, 8 и 9 июня, в Украине будет очень жарко, пройдут дожди, местами — ливни и град. Ранее ливни подтопили три региона — Ивано-Франковскую, Херсонскую и Кировоградскую области.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, кратковременные грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины, в Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Одесской, Николаевской областях и в районе Кропивницкого, а также в Харьковской области. «При грозах возможно усиление дождя до ливня, шквалы и град. На остальной территории — сухая воздушная масса», — пишет синоптик на своей страничке в социальных сетях.
В то же время температура воздуха будет очень высокой: днем — до + 26 + 32 градусов, на юге и востоке местами до + 32 + 34 градусов, в западных областях в воскресенье жара спадет до + 22 + 27 градусов.
«В Киеве 8−9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами, однако солнца также хватает. Жара достигнет + 28 + 30 градусов. На следующей неделе жара „раскрутится“ еще больше, примите это во внимание», — прогнозирует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото последствий непогоды в оккупированном Крыму — непрекращающегося с ночи ливня, который подтопил улицы Симферополя
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