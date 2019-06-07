Происшествия

В Украине сильные ливни затопили три области (фото)

Из-за сильных ливней в 3 областях Украины — Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской — произошло подтопление. Также сильный ливень подтопил улицы оккупированного Симферополя. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Кировоградской области было подтоплено 20 жилых домов и 48 приусадебных участков. Уровень воды постепенно спадает.

В Херсонской области было подтоплено 150 домохозяйств в с. Новая Маячка Алешковского района. На утро 7 июня остаются подтопленными 105 приусадебных участков. Уровень воды постепенно спадает.

В Ивано-Франковской области пострадали Косовский, Коломыйский, Снятинский, Городенковский и Тлумацкий районы. Было подтоплено 39 жилых домов 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах. Разрушено 3 автомобильных переезда на автодорогах местного значения.

По состоянию на утро 7 июня остаются еще подтопленными 45 домохозяйств и 10 дворов. Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает.

Как сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют на всей территории Украины переменную облачность, дожди, грозы, местами град.

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