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Ввели в медикаментозный сон и готовят к операции: что известно о состоянии Бари Алибасова
Известный российский продюсер Бари Алибасов, который случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот», перепутав ее с соком, все еще находится в тяжелом состоянии с ожогами внутренних органов. Врачи института имени Склифосовского приняли решение ввести пациента в медикаментозный сон. Сутки они будут наблюдать состояние Алибасова, а затем примут решение по поводу операции.
Российские СМИ сообщили, что Бари Каримовичу планируют провести трахеостомию, когда в трахею вводят специальную трубку, через которую воздух поступает в дыхательные пути.
Но пресс-секретарь музыканта Вадим Горжанкин сказал, что ближайшему окружению музыканта ничего об этом не известно.
«Операцией можно назвать все, что угодно, не знаю, что имели в виду и откуда сведения», — лишь сказал Горжанкин.
Новость о проведении трахеостомии накануне появилась в телеграм-канале Mash.
Напомним, Бари Алибасов, которому 6 июня исполнилось 72 года, попал в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб. Как сообщил сын продюсера Алибасов-младший, жизни его отца уже угрозы нет. Врачи пока осторожны в своих прогнозах. Говорят, что на лечение понадобиться минимум месяц. Возможно, предстоит и пластическая операция по восстановлению слизистой пищевода.
Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов рассказал изданию «МИР 24», что самыми опасными являются первые 15 минут, когда и поражаются органы. Если человек выжил после этого, то, скорее всего, он будет жить.
«Если ожог 4-й степени, то фактически от слизистой ничего бы не осталось, и могла произойти перфорация пищевода. В таких случаях очень часто проводят операции по замене пищевода. Нередко для этого используется участок тонкой кишки. Так что, возможно, Бари Алибасову потребуется провести какой-то из вариантов пластики», — прокомментировал Водовозов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в больнице Бари Алибасов написал новое завещание. Согласно документу, его сыну достанутся три квартиры, жене — Лидии Федосеево-Шукшиной — акции и земельный участок в Подмосковье, а права на группу «На-На» перейдут ее участникам.
Бывший друг Алибасова, актер Станислав Садальский считает, что его могли умышленно отравить родственники жены.
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