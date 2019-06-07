Украина поднимет в ОБСЕ вопрос контроля над границей с Россией

Украина

Украина созывает неофициальное совещание, посвященное наблюдению за оккупированными территориями вдоль украинско-российской государственной границы и призывает государства-участники ОБСЄ 12 июня принять участие в нем. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

Было отмечено, что мониторы СММ ОБСЕ не могут в полной мере проводить проверку прекращения огня и вывода тяжелых вооружений, так как им постоянно чинят препятствия боевики «ДНР» и «ЛНР», курируемые российскими военными.

Особенно сложно миссии СММ ОБСЕ проводить фиксирование нарушений в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к границе Украины, и в южной части Донецкой области, прилегающей к Азовскому морю.



«1 и 2 июня СММ было отказано в проезде или приказано покинуть ее (территорию — ред.) сразу после прибытия в пункты пересечения границы и контрольно-пропускные пункты въезда вблизи Вознесеновки, Зайченко, Пикузы, Саханки, Новоазовска и железнодорожной станции Красная Могила. Это известные места, расположенные вдоль установленных маршрутов поставок из Российской Федерации на оккупированные ею территории Украины, куда российские вооруженные формирования постоянно отказывают в доступе СММ», — цитирует УНН слова представителя Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», Россия продолжает использовать оккупированные территории Донецкой и Луганской областях для испытания новых образцов вооружения и утилизации устаревших боеприпасов. А также присылает своих кадровых военных и наемников для выполнения «особых задач».

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