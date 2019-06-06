Кучма заявил, что экономической блокады Донбасса не существует

Политика

Второй президент Украины Леонид Кучма во время переговоров в Минске по Донбассу внес предложение о снятии некоторых ограничений в отношении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, принятых СНБО в марте 2017 года. Эту инициативу озвучил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. Информация о якобы одностороннем снятии экономической блокады с оккупированного Донбасса подверглась резкой критике на всех уровнях.



На брифинге в Киеве, в четверг, 6 июня, экс-президент Кучма сказал, что на сегодняшний день нет экономической блокады оккупированного Донбасса со стороны Украины, но есть временные ограничения.



«Вопрос блокады: нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это — временно запрещено перемещение грузов через линию соприкосновения. Какая это блокада?» — сказал Кучма.



Он напомнил, что на сегодня сотни тысяч людей ежедневно пересекают контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения. Каждому человеку разрешено везти с собой 50 кг.

«То, что такая проблема существует, это правда. Этот вопрос возникает каждый раз в контактной группе, с той стороны. Но мы четко заявляем — движение должно быть двусторонним. Если вы во время этого запрета национализировали все украинские предприятия, то вы сначала дайте нам ответ — когда вы собираетесь их возвращать», — сказал глава украинской делегации.

По мнению Кучмы, запрос на снятие ограничений на перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе существует не только в ОРДЛО, но и в Украине.

Напомним, бывший президент Петр Порошенко также обеспокоен результатами последних переговоров в Минске. По его мнению, был сделан шаг в сторону капитуляции.

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