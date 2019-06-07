Мы — это позор и приговор: российская журналистка резко высказалась об РФ

Мир

Виктория Ивлева, российская журналистка, известная своей проукраинской позицией (она с самого начала носит передачи в «Лефортово» пленным украинским морякам и сообщает новости о них в Facebook, выходит на одиночные пикеты с требованием освободить Олега Сенцова и т.д.), прокомментировала задержание в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому вменяют в вину сбыт наркотиков.

«Что мы делаем в защиту? Да ничего, в фейсбучиках про это строчим, ахаем, охаем, но не поднимаем наших задов, не идем под стены отделения полиции, суда, не встаем в пикеты — страх бежит впереди, мешая нормально мыслить и порядочно жить. Дальше. Виктор Филинков, фигурант Сети, 4 июня на заседании суда рассказывает о том, как его пытали, мучили, издевались как хотели и умели в полный рост. Единственная реакция — замечание судьи, чтобы Филинков не употреблял мата. Мы тоже строчим об этом в фейсбучиках и тоже ничего не делаем, ссучившись полностью», — возмущается она.

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И дальше: «Но вот что уже практически запредельно: даже строченье об этом не становится главным событием, не выходит в топ. А что становится? Становится ничего на самом деле не значащий разговор Соболь и Симоньян в коридоре «Эха», одна спросила, другая ответила, а после ответа так разволновалась, так разволновалась, что в больницу отправилась, под капельницу, неся свою беременность как флаг победы, а Венедиктов, виляя хвостом, кинулся извиняться…

И все вокруг — как жУчки на задних лапках. Тысячи просмотров. Мракобесы рубятся в своих эфирах, кто лучше пожалеет несчастную мать и уничтожит напрочь ее противницу. А Филинков и Голунов — на далекой обочине новостей. Так вот что я вам скажу, дорогое мое читающее меня сообщество:

Мы — это позор и приговор.

У нас нет ни стыда, ни совести, ни сострадания.

Страх выел.

И я такая же, ничуть не лучше.

А ведь когда-то так хотелось доходить до самой сути

«До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины».

Но все умерло.

Остался только страх.

Господи, вразуми, как счистить с себя эту липкую вонючую коросту трусости, как встать, как расправить плечи и сделать первый самый тяжелый шаг…"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Виктория Ивлева призналась, что мечтает о покаянии России.

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