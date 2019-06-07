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Российский эсминец чуть не протаранил военный крейсер США (видео)
Российский эсминец чуть не протаранил американский крейсер с управляемыми ракетами. Об этом сообщили ВМС США.
Инцидент произошел в Филиппинском море. США осудили инцидент как «опасный и непрофессиональный», сообщает официальный сайт ВМС США.
«Во время операции в Филиппинском море российский эсминец „Удалой I DD 572“ совершил опасный маневр против USS Chancellorsville», — сказал командующий 7-м флотом США Клейтон Досс.
Он назвал оправдание российских военных, что американский корабль действовал опасно, пропагандой.
Российский эсминец пришел на расстоянии от 15 до 30 метров от американского крейсера.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть попало видео необычного ДТП — в Германии на набережной города Бремерхафен российский корабль протаранил автомобиль Mercedes.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».