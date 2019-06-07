Происшествия

СМИ сообщили о падении самолета под Киевом: что об этом известно

Украинские СМИ сообщили, что в пятницу, 7 июня, в Киевской области пропал самолет с тремя людьми на борту. Напомним, в январе этого года над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту.

Как сообщает УНН, гражданский самолет Ан-2, считавшийся пропавшим, приземлился на озеро в районе санатория «Победа». Самолет вылетел с аэродрома «Чайка» и принадлежит одноименному аэроклубу.

По словам информированного источника, самолет — гражданский, обошлось без жертв.

Причины инцидента пока неизвестны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в аэропорту Черновцов, где с первого раза не смог приземлиться самолет — на взлетно-посадочную полосу выбежало животное. Отметим, животные и птицы в аэропорту нередко становятся причинами нештатных ситуаций с самолетами. Так, в Кривом Роге в аэропорту пришлось отложить рейс в Анталию из-за птицы.

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