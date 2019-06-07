Стало известно о состоянии бойцов ВСУ, раненых на Светлодарской дуге (видео)

Украина

Восемь бойцов ВСУ, получивших ранения в районе населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге, эвакуированы в госпиталь. Ранее сообщалось о гибели под артобстрелом боевиков двоих бойцов «Азова».

По словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Павла Пилипенко, четверо военнослужащих поступили в госпиталь с обломочными ранениями конечностей, туловища, а также торакальным ранением. Еще четверо — с боевыми акубаротравмами.

Состояние здоровья всех военнослужащих — средней степени тяжести, но их жизни ничего не угрожает. Бойцам оказали помощь и подготовили к эвакуации в военно-лечебные учреждения с высоким уровнем оказания медицинской помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по информации Романа Доника, гибель и ранение военных под Новолуганским можно было предотвратить — за несколько дней до артудара по позициям ВСУ украинские бойцы вычислили позицию вражеской артиллерии, но разрешения на ответный огонь не получили.





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