Украина

Убийство ребенка в Переяславе: в ходе проверки отстранили 10 полицейских начальников

В ходе проверок в Национальной полиции, последовавших за резонансным убийством пьяными полицейскими мальчика по Киевом, 10 начальников отделов полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили в Нацполиции.

«Обнаружили и зафиксировали нарушения. Поэтому, по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены», — говорится в сообщении.

Проверки проходили в полицейских подразделениях различных регионов страны.

Также 5 июня Князев провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства, на котором обсудили выявленные нарушения, а также продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности — случаями обнаружения запрещенных предметов.

По результатам проверок назначены служебные расследования, и руководители, которые сейчас отстранены, понесут «строгую дисциплинарную ответственность».

«Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством — собственным или служебным — в состоянии алкогольного опьянения — безальтернативное увольнении из органов полиции», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», поводом для проверок стало убийство пьяными полицейскими маленького мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

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