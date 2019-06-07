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Убийство ребенка в Переяславе: в ходе проверки отстранили 10 полицейских начальников
В ходе проверок в Национальной полиции, последовавших за резонансным убийством пьяными полицейскими мальчика по Киевом, 10 начальников отделов полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили в Нацполиции.
«Обнаружили и зафиксировали нарушения. Поэтому, по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены», — говорится в сообщении.
Проверки проходили в полицейских подразделениях различных регионов страны.
Также 5 июня Князев провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства, на котором обсудили выявленные нарушения, а также продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности — случаями обнаружения запрещенных предметов.
По результатам проверок назначены служебные расследования, и руководители, которые сейчас отстранены, понесут «строгую дисциплинарную ответственность».
«Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством — собственным или служебным — в состоянии алкогольного опьянения — безальтернативное увольнении из органов полиции», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», поводом для проверок стало убийство пьяными полицейскими маленького мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.
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