Преступная халатность: врачи РФ три года не замечали у ребенка отсутствие ануса

Здоровье

В Воронежской области России девочка появилась на свет с врожденной аномалией — отсутствующим анусом. В течение трех лет осматривавшие ребенка врачи не замечали этого дефекта, пишет «Медикфорум».

Замечание родителей по этому поводу было оставлено без внимания. Теперь семья намерена наказать халатных медиков рублем, потребовав компенсации за страдания дочери.

Родители ребенка, супруги Гальцевых из Лискинского района Воронежской области сообщили, что их дочке Варе поставлен диагноз «атрезия ануса с ректовестибулярным свищом». Но прежде чем узнать об этом, отец и мать в течение трех лет показывали ребенка разным врачам, — и никто не заметил у малышки отсутствия ануса.

«Ни в роддоме, ни позже на приемах никто из врачей не говорил нам, что с ребенком что-то не так. Мы наблюдались у участкового педиатра, проходили плановые осмотры у узких специалистов, в том числе у гинеколога и хирурга», -рассказал журналистам отец девочки.

Также только спустя три года родители ребенка, родившегося без ануса, узнали, что при таком пороке важно как можно более раннее, еще у младенца, проведение операции. Но малышка вместе с ее матерью были выписаны домой на четвертый день после родов с заверениями врачей о том, что ребенок полностью здоров.

Со временем родители стали замечать, что у девочки имеются проблемы с организмом, хотя не могли понять какие именно. Они обращали внимание, что половые органы ребенка выглядят «как-то не так». Во время планового осмотра специалистов, когда девочке исполнился один год, родители поделились с врачом своими переживаниями и наблюдениями, сообщив, что Варя мучается запорами. Но услышали в ответ, что из-за возраста ребенка «дырочки расположены близко, в дальнейшем все разойдется».

Только в возрасте трех лет ребенка мать на профосмотре в очередной раз заговорила о том, что с развитием анального отверстия у ее дочери происходит что-то неправильное. Варю направили к хирургу, и его осмотр подтвердил, что родители волновались не напрасно. До этого девочку неоднократно направляли на обследования почек.

В октябре малышку прооперировали. Ребенка ведут московские специалисты. Областной департамент здравоохранения признал ошибку местных специалистов частично — им объявили выговоры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о здоровье будущего малыша мама может узнать на десятой неделе беременности.

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