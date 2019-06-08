Руис назвал свои условия для реванша с Джошуа

Спорт

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO мексиканец Энди Руис (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) выдвинул свои условия для проведения реванша с британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), которого сенсационно нокаутировал в Нью-Йорке на ринге знаменитой арены Madison Square Garden.

Южноамериканец намерен сорвать солидный куш на ответном поединке, и не стесняется открыто говорить об этом. «Сейчас моя команда ведет переговоры. Я должен оставаться в форме, избегать травм и быть готовым к реваншу. Я бы предпочел провести второй бой в США или Мексике. Все зависит от переговоров. Если же сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой 50 миллионов долларов», — цитирует Руиса Boxingnews24.

При этом на поединке в США настаивает и стримминговая платформа DAZN, в эфире которой транслировался недавний бой боксеров. «Нужно обо всем подумать. DAZN и руководство Madison Square Garden хотят провести второй бой здесь, в США. Но Джошуа уже приезжал в страну к Руису, чтобы провести бой. Поэтому было бы логично теперь организовать поединок в Великобритании», — приводит слова промоутера британца Эдди Хирна телеканал ESPN.

Напомним, что Руис, считавшийся заведомым аутсайдером в поединке с Джошуа, нокаутировал до этого непобедимого британца в седьмом раунде и отобрал у него все чемпионские пояса. В контракте на бой была прописана опция для обязательного реванша в случае поражения Энтони, которую сторона британского боксера сразу же активировала. Ответный поединок должен пройти в ноябре-декабре нынешнего года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после победы над Джошуа толстяк из Мексики возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира.

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