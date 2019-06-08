Политика

Гриценко вдруг задумался о союзе с Саакашвили

Партия «Движение новых сил» Михеила Саакашвили могла бы объединиться на выборах с партией «Гражданская позиция». Такое предложение Саакашвили поступило от лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, сообщил он в Facebook.

Гриценко допустил, что из-за сжатых сроков у «Движения новых сил» могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе, а объединившись, обе партии увеличат свои шансы на выборах. Кроме того, они смогут максимально мобилизовать и объединить своих избирателей.

Он напомнил, что партия идет на выборы совместно с тремя проукраинскими и проевропейскими партиями — «Народный контроль», «Рідна Країна» и Европейская партия Украины.

Ранее Саакашвили заявил о самостоятельном участии «Движения новых сил» в выборах, невзирая на проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в выборах. Он также отверг предложение Виталия Кличко возглавить список партии «УДАР».

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