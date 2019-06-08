Происшествия

ДТП с участием полицейских в Конотопе: появилось видео момента наезда на ребенка

Появилось видео с камеры видеонаблюдения в Конотопе, которая зафиксировала момент наезда автомобиля на 10-летнего Артема. В кадре четко видно, что за рулем авто находится водитель начальника полиции — сержант полиции.

Отмечается, что свидетели инцидента не стали ждать прибытия «скорой помощи», а самостоятельно доставили мальчика в больницу, расположенную неподалеку.

На данный момент водитель авто задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, а начальник полиции отстранен от работы.

Меру пресечения виновнику инцидента будут избирать в суде в воскресенье, 9 июня, в Полтаве.

Дело находится в производстве отдела Государственного бюро расследований Полтавы.

Состояние пострадавшего ребенка оценивается как тяжелое. По словам секретаря Конотопского городского совета Татьяны Сизон, он находится в реанимационном отделении ЦРБ и подключен к аппарату искусственного дыхания. По заключению медиков, транспортировать в Киев мальчика пока нельзя, поэтому бригаду столичных медиков вызвали в Конотоп.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком на Киевщине двое пьяных полицейских смертельно ранили пятилетнего ребенка — Кирилла Тлявова. После смерти ребенка руководство местного отдела полиции было отстранено от своих должностей, а глава полиции Киевской области перевелся в зону Операции объединенных сил.

А перед этим автомобиль патрульной полиции сбил ребенка на пешеходном переходе в Борисполе.

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