Пришлось удалить селезенку: под Сумами машина начальника полиции сбила ребенка на переходе

Происшествия

В пятницу, 7 июня, в городе Конотоп Сумской области полицейский автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

По ее словам, ДТП произошло около 18:30, водитель задержан, освидетельствование показало, что он был трезв.

Также пресс-секретарь добавила, что следствие проводит Госбюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

В свою очередь, экс-мэр Конотопа Артем Семенихин уточнил в Facebook, что на ребенка наехал автомобиль начальника местной полиции. По его словам, ребенка отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Позже он написал, что врачам удалось стабилизировать его состояние, но в ходе операции пришлось удались селезенку. Кроме того, мальчику сделали компьютерную томографию мозга.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком на Киевщине двое пьяных полицейских решили развлечься и пострелять в банки. По стечению обстоятельств под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Мальчика доставили в больницу в Киеве. 1 июня следователи Государственного бюро расследований и открыли уголовное производство. 2 июня полицейским объявили подозрения. Через несколько дней, 3 июня стало известно о смерти ребенка в больнице. Прокуратура переквалифицировала дело. Теперь правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полицейские поймали мошенника, который оказался их бывшим коллегой.

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