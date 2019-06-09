Здоровье

Землю накрыла магнитная буря: как ее пережить

В ночь на 9 июня, как и прогнозировали специалисты, возбуждение магнитосферы Земли по мощности приблизилось к магнитной буре первого уровня. Последствия магнитной бури будут ощущаться приблизительно до полудня 9 июня. Об этом свидетельствует график, составленный Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца.

В календаре магнитных бурь на июнь магнитные колебания 8−9 июня оцениваются как наиболее мощные. Следующая буря возможна ближе к 19 июня. В ближайшие дни магнитосфера будет спокойной.

В дни магнитных бурь метеочувствительным людям советуют максимально исключить дополнительные стрессы для организма. Рекомендации специалистов-медиков сводятся к тому, что для быстрого восстановления необходимо избежать обострения хронических заболеваний. Для этого советуют:

избегать переедания, не злоупотреблять жирной, сладкой, излишне соленой пищей, пить больше жидкости;

по возможности снизить физические нагрузки;

обеспечить нормальную продолжительность сна;

не отклоняться от привычного времени приема лекарств в случае хронических заболеваний;

больше времени проводить на свежем воздухе, но в тени и не в период полуденного зноя.



Напомним, кроме магнитных бурь, в ближайшее время ожидается повышение среднедневных температур. В ряде областей днем возможны +32−34 градуса.

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