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Землю накрыла магнитная буря: как ее пережить
В ночь на 9 июня, как и прогнозировали специалисты, возбуждение магнитосферы Земли по мощности приблизилось к магнитной буре первого уровня. Последствия магнитной бури будут ощущаться приблизительно до полудня 9 июня. Об этом свидетельствует график, составленный Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца.
В календаре магнитных бурь на июнь магнитные колебания 8−9 июня оцениваются как наиболее мощные. Следующая буря возможна ближе к 19 июня. В ближайшие дни магнитосфера будет спокойной.
В дни магнитных бурь метеочувствительным людям советуют максимально исключить дополнительные стрессы для организма. Рекомендации специалистов-медиков сводятся к тому, что для быстрого восстановления необходимо избежать обострения хронических заболеваний. Для этого советуют:
- избегать переедания, не злоупотреблять жирной, сладкой, излишне соленой пищей, пить больше жидкости;
- по возможности снизить физические нагрузки;
- обеспечить нормальную продолжительность сна;
- не отклоняться от привычного времени приема лекарств в случае хронических заболеваний;
- больше времени проводить на свежем воздухе, но в тени и не в период полуденного зноя.
Напомним, кроме магнитных бурь, в ближайшее время ожидается повышение среднедневных температур. В ряде областей днем возможны +32−34 градуса.
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