«Европейская солидарность» проводит съезд перед выборами в Раду: онлайн-трансляция

Политика

В Киеве начался съезд партии «Европейская солидарность» — обновленной политсилы Петра Порошенко. Это второй этап съезда, где партия должна сформировать свой список на выборы в Верховную Раду.

По словам Порошенко, партия «ЕС» на съезде 9 июня не только представит свою команду на выборы, но и сделает другой, не менее важный шаг — утвердит программу и подаст ее для регистрации в Центральную избирательную комиссию. В программе планируется закрепить курс на ЕС и НАТО — политсила намерена добиться Плана действий по членству в НАТО к 2023 году и начала официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Напомним, досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Выдвижение депутатов партиями заканчивается 10 июня.

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