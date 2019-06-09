- 11:27 «Криштиану, обними меня»: Роналду остановил автобус сборной ради мальчика с плакатом
- 11:10 «Европейская солидарность» проводит съезд перед выборами в Раду: онлайн-трансляция
- 10:53 В Сочи столкнулись два автобуса с туристами: много пострадавших
- 10:50 Головкин – Роллс: видео нокаута
- 10:36 Под Николаевом произошла массовая драка со стрельбой: детали и фото с места ЧП
- 10:31 Боевики, как саранча, ринулись опустошать гипермаркет Metro, автосалоны, банки, — бывший начальник милиции Донецка
- 09:59 Страшная трагедия на Киевщине: малыш выпал из окна на глазах у отца
- 09:39 В Крыму взбунтовались против оккупантов из-за колючей проволоки на популярном пляже
- 09:16 Потоп на улицах и необычный град: на Одессу обрушилась непогода
- 09:12 Чемпионы мира потерпели унизительное поражение в Турции: видеообзоры матчей
- 08:59 Ани Лорак порадовала поклонников трогательным видео с Сергеем Лазаревым и дочерью
- 08:35 Землю накрыла магнитная буря: как ее пережить
«Европейская солидарность» проводит съезд перед выборами в Раду: онлайн-трансляция
В Киеве начался съезд партии «Европейская солидарность» — обновленной политсилы Петра Порошенко. Это второй этап съезда, где партия должна сформировать свой список на выборы в Верховную Раду.
По словам Порошенко, партия «ЕС» на съезде 9 июня не только представит свою команду на выборы, но и сделает другой, не менее важный шаг — утвердит программу и подаст ее для регистрации в Центральную избирательную комиссию. В программе планируется закрепить курс на ЕС и НАТО — политсила намерена добиться Плана действий по членству в НАТО к 2023 году и начала официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Напомним, досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Выдвижение депутатов партиями заканчивается 10 июня.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...