Политика

В Киеве партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко проводит съезд, где определяется со своим списком на выборы в Верховную Раду. Порошенко объявил, что в список войдут:

спикер Верховной Рады Андрей Парубий Андрей Парубий ;

; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ;

; Герой Украины, командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский ;

; волонтер, кандидат наук, певица, телеведущая София Федина ;

; председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев ;

; командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич ;

; председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка ;

; заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз ;

; вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе;

Напомним, партии должны выдвинуть списки своих кандидатов на выборы до 10 июня. Сами досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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