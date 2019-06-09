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Политика

Порошенко представляет первую десятку партии «Европейская солидарность»: список кандидатов в депутаты

11:39 9 июня 2019 187
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко проводит съезд, где определяется со своим списком на выборы в Верховную Раду. Порошенко объявил, что в список войдут:

  • спикер Верховной Рады Андрей Парубий Андрей Парубий;
  • первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко;
  • Герой Украины, командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский;
  • волонтер, кандидат наук, певица, телеведущая София Федина;
  • председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев;
  • командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич;
  • председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка;
  • заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз;
  • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе;

Напомним, партии должны выдвинуть списки своих кандидатов на выборы до 10 июня. Сами досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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