Константинопольский патриарх Варфоломей отреагировал на разборки Филарета с Епифанием

Украина

Вселенский Патриарх Варфоломей прокомментировал конфликт между главой ПЦУ митрополитом Епифанием и почетным партиархом Филаретом. В разговоре с украинскими журналистами в Стамбуле от подчеркнул, что «Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал». Об этом рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Также предстоятель Константинопольской православной церкви обратил внимание, что после предоставления Томоса об автокефалии в ответственность главного епископа ПЦУ Епифания входит управление исторической церковью и укрепление единства украинского народа.

«Что касается Филарета, то его восстановили в епископском достоинстве как бывшего Митрополита Киевского», — заявил Варфоломей.

Он отметил, что Вселенский Патриархат всегда выражал «глубокую обеспокоенность по поводу религиозной ситуации украинского народа».

Принятие решения о предоставлении Томоса не было связано с политикой или геополитикой — Варфоломей назвал это пастырской озабоченностью о духовной справедливости.

«Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства», — заявил он.

Поэтому, по словам Варфоломея, Вселенский Патриархат, верный каноническим традициям Православной Церкви воспользовался правом, чтобы восстановить величие единства, основанное на выражении святого Павла: «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всего».

Напомним, 30 мая предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжение УПЦ Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года. До этого почетный патриарх Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии. Также он высказал мнение, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в интервью нашему изданию доктор философских наук, профессор, известный религиовед и публицист Александр Саган заявил, что бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая вошла в состав новой автокефальной церкви Украины, Филарет не сможет больше обрести церковную власть. По его словам, есть церковные каноны, которые все четко регламентируют. Это также понимает и сам Филарет, который все еще пытается сгруппировать вокруг себя как можно больше епископов и заявляет о своем патриаршем сане. Также Саган отметил, что в канонах и даже церковной практике нет звания «почетный патриарх», которое стали употреблять по отношению к Филарету. В истории православия было много примеров, когда патриархи уходили в отставку или были отстранены от престола. Они оставались действующими митрополитами или общественными деятелями, но никогда за ними не сохранялся титул «патриарх» или «почетный патриарх». В биографии просто указывалось — в таких-то годах был патриархом.

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