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В Букингемский дворец попытался прорваться курьер с пиццей для заказчицы по имени Елизавета (фото)

В Букингемском дворце поднялся переполох после того, как туда попытался прорваться курьер международной сети ресторанов Domino’s Pizza. Парень утверждал, что из дворца поступил заказ от клиентки, назвавшейся Елизаветой. Обеспокоенная охрана задержала его на проходной.

На всякий случай дежурный позвонил уточнить — не заказывала ли 93-летняя королева Елизавета II заказ четырех больших пицц-чизбургеров на общую сумму 46 фунтов стерлингов. После чего сообщил курьеру, что тот стал жертвой розыгрыша. «Бедняга выглядел очень смущенным и просто уехал», — пишет издание.

Представитель Domino’s рассказал газете The Sun, что к ним поступил заказ на пиццу, за которую пообещали заплатить наличными при доставке. «Мы всегда подозревали, что королева наша тайная фанатка. И заказ из Букингемского дворца подтвердил наши подозрения», — пошутила управляющая одной из пиццерий.

По некоторым данным, за пиццы расплатились дворцовые охранники-полицейские, которые сами их и съели.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон, беседуя со школьниками, ответила на вопрос: «Ест ли королева пиццу?».

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