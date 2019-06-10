Принцу Филиппу исполнилось 98 лет: как отпразднует день рождения муж королевы Елизаветы II

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10 июня мужу британской королевы Елизаветы II исполнилось 98 лет. Принц Филипп, герцог Эдинбургский, не собирается в этот день появляться на публике. 8 июня он был единственным членом королевской семьи (не считая сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи, которому недавно исполнился один месяц), не принявшем участие в параде Trooping the Colour в честь официального празднования для рождения его царственной супруги.

Еще летом 2017 года герцог Эдинбургский, как известно, завершил исполнение общественных обязанностей и ушел «на пенсию». И теперь по собственному выбору может посещать семейные или официальные мероприятия. В последний раз принца Филиппа видели на публике в мае — на свадьбе леди Габриэллы Виндзор, двоюродной племянницы королевы.

Как сообщает Royal Central, свой собственный день рождения Филипп также проведет вдали от посторонних глаз, в узком семейном кругу. В честь супруга королевы в столице будет дан артиллерийский салют — 41 залп из орудий.

После своей «отставки» герцог большую часть своего времени проводит вдали от Лондона — в поместье Сандрингем или в Виндзорском замке. Он много читает, рисует, совершает прогулки в конном экипаже, принимает друзей. Ранее принц добровольно сдал водительские права — после того, как в январе этого года его автомобиль столкнулся с другой машиной, в результате чего травмы получили две женщины.

С женой-монархом, которая все еще активно принимает участие в общественной жизни, Филипп в последнее время не видится неделями.

Принц Филипп, внук короля Греции Георга I, носивший от рождения титул принца Греческого и Датского, родился в 1921 года на греческом острове Корфу и был крещен по православному обряду. На своей дальней родственнице принцессе Елизавете (они познакомились, когда ей было 13 лет) он женился 20 ноября 1947 года. У супругов родилось четверо детей — Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. У них на данный момент имеется восемь внуков и восемь правнуков.

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