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У Зеленского раскрыли детали визита Пинчука и Кучмы в Администрацию президента
Бизнесмен Виктор Пинчук, чей скрытный визит в Администрацию президента вызвал большой резонанс в массмедиа, приезжал к Владимиру Зеленскому, чтобы посодействовать возвращению в переговорный процесс в Минске президента Украины (1994 — 2005 гг.) Леонида Кучмы.
Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на первого советника президента Сергея Шефира. «Мы хотели уговорить Леонида Даниловича участвовать в минском процессе, и он нам помог в этом, и все. И, слава Богу, Леонид Данилович согласился, потому что мы считаем, что есть шансы», — заявил Шефир.
По словам советника Зеленского, Кучма сказал, что ранее «смотрел в глаза некоторым людям» и «видел отсутствие желания решить вопрос». Сергей Шефир добавил, что Кучма согласился вернуться в Трехстороннюю контактную группу только после того, как удостоверился, что «будет видеть» в глазах Зеленского такое желание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, комментируя визит Пинчука в АП, заявляла, что бизнесмен сопровождал своего тестя Леонида Кучму, чтобы «обговорить должность, на которую его представили».
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