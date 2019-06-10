Какие братские народы? Боец ВСУ взбудоражил сеть правдой о войне на Донбассе (видео)

Украина

В сети набирает популярности видео, на котором боец 93-й ОМБр «Холодный Яр» Стас рассказывает, что творит на украинском Донбассе «братский народ». Ранее сообщалось о гибели двоих и ранении восьми бойцов ВСУ на Донбассе.

Видео в сеть выложил в Twitter «Позывной Колым». «Он — житель Донбасса. Он точно знает причины того, почему украинцы не будут братьями россиянам. Рассказ — на этом видео», — говорится в комментарии.

Боец ВСУ рассказывает, что в 2015 году он присоединился к самообороне, ездил на помощь к батальонам ОУН, «Сич», помогал в Песках… «Никаких „братских народов“ после того, как я приехал в Пески первый раз и увидел, как хаты горят в час дня. Просто все перечеркнуло, я был в шоке! Когда-то я ездил на футбол, проезжаешь, смотришь — такой городок обалденный! Какие на х… „братские народы“, когда тупо минами разбивают, САУ работают по полночи, „Грады“ летают по дворам, прямо торчат. Не о чем разговаривать по поводу России», — говорит боец, который призывался в пятой волне мобилизации, а затем пошел на контракт. «Уволился, потом вернулся назад», — рассказывает Стас и добавляет: «Все говорят, мол, придут к нам домой — буду гнать. Здесь надо стоять, чтобы дома потом не ждать».

Доброго дня мої Друзі!!!

Це Стас — боєць 93-ї ОМБр Холодний Яр

Він мешканець Донбасу, родом із Дружківки.

Він точно знає причини того, чому українці не будуть братами росіянам!!!

Розповідь на цьому відео! pic.twitter.com/VcDk1UtKzH — Позивний Колим (@sahsa5555555551) 9 червня 2019 р.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российско-оккупационные войска на Донбассе сорвали разведение сил в Станице Луганской. Вечером 8 июня противникобстрелял населенный пункт из стрелкового оружия.

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