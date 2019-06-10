Кризис в Молдове: СБУ усилит контрразведывательный режим на границе

Украина

После того, как МИД Украины выразил обеспокоенность политической ситуацией в соседней Молдове, которая может вылиться в «реализацию российского сценария — федерализацию страны», в СБУ усилили контрразведывательный режим на границе.

«В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе. С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанного с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в данный момент усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины, касающийся радикально настроенных граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

О том, что происходит в соседнем государстве, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Кризис в Молдове: Конституционный суд назначил нового президента, который распустил парламент».

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