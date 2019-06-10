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Кризис в Молдове: СБУ усилит контрразведывательный режим на границе
После того, как МИД Украины выразил обеспокоенность политической ситуацией в соседней Молдове, которая может вылиться в «реализацию российского сценария — федерализацию страны», в СБУ усилили контрразведывательный режим на границе.
«В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе. С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанного с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в данный момент усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины, касающийся радикально настроенных граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.
О том, что происходит в соседнем государстве, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Кризис в Молдове: Конституционный суд назначил нового президента, который распустил парламент».
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...