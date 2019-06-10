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«Вы будете извиняться»: в сеть попало скандальное видео с главарем «ЛНР» и представителем ОБСЕ
В сеть выложили видео, на котором один из главарей луганских боевиков Владислав Дейнего угрожал замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марку Эрингтону, который не хотел принимать «определение о намерении провести разведение сил». Ранее боевики сорвали разведение сил у Станицы Луганской, обстреляв населенный пункт из стрелкового оружия.
Видео в сеть выложил блогер Necro Mancer, отметивший, что Дейнего, который представляет луганских боевиков в Минске, запретил публиковать это видео.
На видеокадрах показано, как Марк Эрингтон отказывается принять какие-то бумаги у Владислава Дейнего и просил переслать их по электронной почте, как было договорено ранее. В ответ Дейнего заявил, что «может повторится ситуация, как с господином Хугом (экс-зам руководителя СММ ОБСЕ), который приносил публичные извинения». Но, невзирая на угрозы, и не принимая приглашения «отойти в укрытие и переговорить с глазу на глаз, представитель ОБСЕ отказался обсуждать предложенную Дейнего тему.
Видео, которое #Дейнего запретил публиковать (https://t.co/fOIfc0Sy31): наезд на #Этерингтон'а с угрозами, что он будет потом извиняться, как Хуг (полностью тут https://t.co/Llb0RHlB2y) #ОБСЕ #СтаницаЛуганская pic.twitter.com/rf5Y7lLF83— Necro Mancer (@666_mancer) 10 июня 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске на консультациях в рамках Трехсторонней контактной группы российская сторона заявляла, что отвод военной техники от Станицы Луганской вполне возможно начать с 10 июня.
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