Украина

«Вы будете извиняться»: в сеть попало скандальное видео с главарем «ЛНР» и представителем ОБСЕ

В сеть выложили видео, на котором один из главарей луганских боевиков Владислав Дейнего угрожал замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марку Эрингтону, который не хотел принимать «определение о намерении провести разведение сил». Ранее боевики сорвали разведение сил у Станицы Луганской, обстреляв населенный пункт из стрелкового оружия.

Видео в сеть выложил блогер Necro Mancer, отметивший, что Дейнего, который представляет луганских боевиков в Минске, запретил публиковать это видео.

На видеокадрах показано, как Марк Эрингтон отказывается принять какие-то бумаги у Владислава Дейнего и просил переслать их по электронной почте, как было договорено ранее. В ответ Дейнего заявил, что «может повторится ситуация, как с господином Хугом (экс-зам руководителя СММ ОБСЕ), который приносил публичные извинения». Но, невзирая на угрозы, и не принимая приглашения «отойти в укрытие и переговорить с глазу на глаз, представитель ОБСЕ отказался обсуждать предложенную Дейнего тему.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске на консультациях в рамках Трехсторонней контактной группы российская сторона заявляла, что отвод военной техники от Станицы Луганской вполне возможно начать с 10 июня.

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