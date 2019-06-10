Украина

Радикальная партия представила первую пятерку списка на выборы в Раду

В понедельник, 10 июня, Радикальная партия Олега Ляшко провела съезд в столичном парке Шевченко, где была объявлена первая пятерка партийцев на выборах в Верховную Раду. Ранее свою первую пятерку представила партия «Батькивщина».

Как сообщает «Обозреватель», в топ-5 вошли сам лидер политсилы Олег Ляшко, его заместитель по экономической политике Виктор Галасюк, действующий народный депутат Украины Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая, парламентарий из фракции «Народный фронт» полковник ВСУ Иван Савка.

Следующая пятерка — руководитель исполкома Радикальной партии Олег Аверьянов, руководитель Киевской областной организации Радикальной партии Сергей Скуратовский, народные депутаты Украины от Радикальной партии Дмитрий Линько и Алена Кошелева, а также заместитель лидера Радикальной партии Виктор Вовк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», партия Святослава Вакарчука «Голос» на съезде утвердила программу и обнародовала первую десятку своего списка. Список возглавит сам лидер группы «Океан Ельзи», также в него вошли бывшая чиновница Минэкономразвития Юлия Клименко, IT-предприниматель Кира Рудик, общественный активист Ярослав Железняк, а также известный антикоррупционер Александра Устинова.



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