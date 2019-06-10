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Украина

Зеленский уволил главу СБУ в Ровенской области

13:40 10 июня 2019 35
Василий Бедрий
Инф. «ФАКТОВ»

Указом президента Украины Владимира Зеленского с занимаемой должности уволен начальник управления СБУ в Ровенской области генерал-майор Василий Бедрий. Ранее Верховная Рада отказалась дать согласие на увольнение главы СБУ Василия Грицака, а также министров обороны Степана Полторака и иностранных дел Павла Климкина.

Указ об увольнении Василий Бедрия датирован понедельником, 10 июня. Как сообщает UA: Ровно, сам генерал в телефонном разговоре с журналистом заявил, что свое увольнение комментировать не хочет.

Василий Васильевич Бедрий занимал эту должность с октября 2015 года. До августа 2015 года он находился в зоне проведения антитеррористической операции, где в штабе Антитеррористического центра при СБУ решал вопросы, связанные с обменом пленными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший глава партии «Слуга народа», а ныне первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который сейчас фактически руководит спецслужбой, воинское звание лейтенанта получил перед своим назначением на должность.

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