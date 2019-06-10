- 13:56 «В глазах жуткая тоска о погибшем друге»: врачи рассказали о состоянии раненых под Новолуганским бойцов
- 13:40 Зеленский уволил главу СБУ в Ровенской области
- 13:30 Вакарчук набирает, а Смешко — теряет: опубликован свежий рейтинг электоральных симпатий украинцев
- 13:23 Вера Брежнева трогательно поздравила маму с днем рождения и показала семейное фото
- 13:22 «Шахтер» нашел нового главного тренера — СМИ
- 13:22 Стреляли по людям: появилось новое видео столкновений на «Барабашово» в Харькове
- 13:13 Почти голая: Ким Кардашьян шокировала прохожих на улице
- 12:57 Радикальная партия представила первую пятерку списка на выборы в Раду
- 12:57 Утечка химикатов в реку Рось: появились данные о загрязнении воды
- 12:52 Массовая драка с таксистами под Николаевом: новые подробности ЧП
- 12:44 У известного боксера диагностировали кровоизлияние в мозг после нокаута
- 12:33 Жара до +34 и ливни: синоптик рассказала о погоде 11 июня
Зеленский уволил главу СБУ в Ровенской области
Указом президента Украины Владимира Зеленского с занимаемой должности уволен начальник управления СБУ в Ровенской области генерал-майор Василий Бедрий. Ранее Верховная Рада отказалась дать согласие на увольнение главы СБУ Василия Грицака, а также министров обороны Степана Полторака и иностранных дел Павла Климкина.
Указ об увольнении Василий Бедрия датирован понедельником, 10 июня. Как сообщает UA: Ровно, сам генерал в телефонном разговоре с журналистом заявил, что свое увольнение комментировать не хочет.
Василий Васильевич Бедрий занимал эту должность с октября 2015 года. До августа 2015 года он находился в зоне проведения антитеррористической операции, где в штабе Антитеррористического центра при СБУ решал вопросы, связанные с обменом пленными.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший глава партии «Слуга народа», а ныне первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который сейчас фактически руководит спецслужбой, воинское звание лейтенанта получил перед своим назначением на должность.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!