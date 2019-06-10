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«В глазах жуткая тоска о погибшем друге»: врачи рассказали о состоянии раненых под Новолуганским бойцов
Двое из десяти бойцов ВСУ, получивших ранения под Новолуганским, где во время артобстрела боевиков погибли два воина, находятся в реанимации.
Об этом сообщает главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И Мечникова Сергй Рыженко. По его словам, у 22-летнего Андрея из Сум ранение грудной клетки, пробито легкое, сломаны ребра, множественные слепые ранения и акубаротравма. А у 24-летнего львовянина Левка — множественные осколочные ранения и контузия.
Также главврач сообщает, что пятеро госпитализированых прерывают лечение, чтобы похоронить друга, погибшего под Новолуганским у них на глазах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Новолуганского на Светлодарской дуге погибли два бойца «Азова» — Дмитрий Пругло (позывной «Круглый») и Максим Олексюк (позывной «Максон»).
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