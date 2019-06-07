Возросло число украинских военных, пострадавших в результате обстрела под Новолуганским

Украина

В результате ночного обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе вблизи Новолуганского погибли два воина и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести. По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Об этом в Facebook сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сирский.

Генерал отметил, что у украинской стороны есть неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122 мм, запрещенной минскими договоренностями.

По словам Сирского, как только вражеская батарея стала стрелять, украинские военные отреагировали ответным огнем на поражение.

Командующий подчеркнул, что украинские военные в своих действиях руководствуются присягой и законами Украины.

«Подчеркиваем, что огонь российских оккупантов не остается безнаказанным. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору. Мы, Объединенные силы, вне политики, в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом. За нами правда, мы защищаем родную землю, поэтому победа будет за нами. Слава Украине!», — написал генерал.

Напомним, на недавней встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске прозвучало предложение украинской стороны о прекращении стрельбы. Такая инициатива вызвала негативную реакцию в украинском обществе. Позднее экс-президент Украины Леонид Кучма объяснил, что подразумевалось под инициативой запрета на ответный огонь в зоне проведения ООС.

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