Где в Киеве легче дышать: заработала онлайн-карта контроля качества воздуха

Наука и технологии

В Киеве заработала платформа мониторинга качества воздуха в рамках инициативы Kyiv Smart City (напомним, что в столице также внедряется е-билет — Kyiv Smart Card, которым можно пользоваться не только в метро, но и в автобусах, троллейбусах, трамваях и городской электричке). По словам координатора проекта Ярославы Бойко, ежедневно в десяти районах пробы воздуха берутся по восьми показателям: формальдегид (CH2O), диоксид азота (NO2), угарный газ (CO), кислород (O2), углекислый газ (CO2), температура, влажность, давление. Чтобы увидеть, насколько показатели превышают норму или соответствуют ей в том или ином районе города, нужно зайти на интернет-страничку «Чим ты дихаєшь?» и навести курсор на нужную точку. Учитываются в исследовании и дополнительные данные спутника (увидеть их можно, нажав на иконку космонавта в правом нижнем углу карты). Над проектом команда работала почти полгода, создав мобильную версию сервиса.

Надо заметить, что анализы, которые отражаются на карте, более точные по сравнению с данными спутника (его информация общая, поскольку показатели берутся по двухкилометровой высоте всего столба воздуха), так как исследуется воздух на уровне человеческого роста — поближе к земле.

Количество датчиков по экомониторингу со временем планируется увеличить, расширить сеть станций забора проб воздуха до 30.

По данным столичного управления экологии и природных ресурсов, в Киеве в рамках муниципальной системы мониторинга определены места наибольшей концентрации вредных веществ в воздухе. Основным источником загрязнения является автотранспорт, а 4 процента приходится на выбросы авиационного, ж/д и водного транспорта и предприятий. Регулярные наблюдения показали, что за последние 20 лет концентрация диоксида азота в пределах города выросла на 50, а формальдегида — на 200 процентов!

Высокое содержание вредных составляющих в воздухе постоянно фиксируется в районе Бессарабской площади, проспекта Победы (возле метро «Святошин», на Демиевской площади (Центральный автовокзал), на улице Довженко (рядом со станцией метро «Шулявская») и Скляренко, на бульваре Леси Украинки и Оболонском проспекте. В этих местах на загрязнение воздуха влияют два важных фактора — скопление автотранспорта и рельеф. Например, Бессерабская площадь располагается в котловане, где плохое движение воздуха (возможно, ситуацию можно было улучшить, направив транспорт в подземные туннели).

Низкий уровень загрязнения характерен для таких зон, как Гидропарк, «Экспоцентр Украины», район Багриновой горы (проспект Науки, возле метеоплощадки Обсерватории), для спальных районов, Троещины, Теремков, Виноградаря. Вот почему важно сохранять зеленые участки в городе. А на качество воздуха на Лесном массиве негативно влияет «Дарницкая ТЭЦ». Дарницу, Позняки, Осокорки, Харьковский массив можно отнести к районам с высоким содержанием вредоносных компонентов в воздухе.

В советское время, например, также контролировали планы мероприятий на период неблагоприятных метеоусловий. Тогда автотранспорт в загрязнении воздуха не играл такой роли, как в данное время, но работали заводы, деятельность которых можно было регулировать.

Сегодня на состояние воздуха в мегаполисе влияют в том числе испарения от Бортнической станции аэрации (БСА), работа завода «Энергия». Уровень их влияния зависит, например, от направления ветра: если ветер северо-восточный, то испарения направляются в сторону Кончи-Заспы, южный — на Харьковский массив, где жители ощущают «амбре».

Как сообщили в профильном столичном ведомстве, планируется создание автоматизированной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в соответствии с существующими требованиями ВООЗ, Минприроды и директив Евросоюза. В будущем можно будет оперативно реагировать на изменения уровня загрязнения воздуха, информировать жителей с помощью сети мониторинга и внедрения новых технологий через систему оповещения о ситуациях. Тогда население будет получать в online-режиме на сайте (через смартфоны) ежедневные рекомендации, где лучше находиться мамам с детками, какими маршрутами передвигаться по городу пешеходам или велосипедистам.

Для справки Согласно директивам Евросоюза при мониторинге состояния воздуха в обязательный перечень показателей загрязнений должны входить: пыль, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, приземный озон и такие дополнительные загрязнители, как свинец, бензол, формальдегид бензопирен и другие.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что программист из Киева Любомир Милевский создал систему контроля качества воздуха.

Напомним, что «ФАКТЫ» также сообщали, на каком месте находится Украина в рейтинге стран с самым чистым и самым грязным воздухом. Заметим, что Киев улучшил свою позицию в списке городов по качеству жизни (при этом учитывается и уровень загрязнения воздуха).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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