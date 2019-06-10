Украина

"Гражданская позиция" обнародовала свой список кандидатов и договорилась с партией Саакашвили о "ненападении"

В понедельник, 10 июня, вслед за «Батькивщиной» и Радикальной партией свою первую десятку кандидатов на парламентских выборах представила партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

В список вошли:

Анатолий Гриценко, лидер партии «Гражданская позиция»;

Дмитрий Добродомов, секретарь Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

Николай Томенко, общественный деятель, доктор политических наук и кандидат исторических наук, основатель фонда «Рідна країна»;

Николай Катеринчук, адвокат, кандидат юридических наук, правозащитник и экономист;

Марина Соловьева, адвокат, общественный деятель;

Анатолий Забарило, секретарь Львовского городского совета;

Петр Ландяк, председатель общественной организации «Ассоциация потребителей жилищно-коммунальных услуг», депутат Тернопольского городского совета;

Николай Ладовский, депутат совета Заболотовская поселковой общины;

Егор Фирсов, народный депутат VII-VIII созывов;

Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор, экс-первый заместитель председателя СБУ;

Александр Савченко, доктор экономических наук, профессор, экс-заместитель главы НБУ.

Также «Гражданская позиция» выдвинула кандидатов в 39 мажоритарных округах.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и «Рух новых сил» Михаила Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на внеочередные парламентские выборы, но договорились о «взаимном ненападении». «Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать», — заявил Гриценко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», партия «Свобода» для участия во внеочередных выборах в Раду решила объединиться с «Национальным Корпусом» и «Правым Сектором», а также ветеранскими и общественными организациями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter