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Украина

"Гражданская позиция" обнародовала свой список кандидатов и договорилась с партией Саакашвили о "ненападении"

16:43 10 июня 2019 19
Съезд «Гражданской позиции»
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 10 июня, вслед за «Батькивщиной» и Радикальной партией свою первую десятку кандидатов на парламентских выборах представила партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

В список вошли:

  • Анатолий Гриценко, лидер партии «Гражданская позиция»;
  • Дмитрий Добродомов, секретарь Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;
  • Николай Томенко, общественный деятель, доктор политических наук и кандидат исторических наук, основатель фонда «Рідна країна»;
  • Николай Катеринчук, адвокат, кандидат юридических наук, правозащитник и экономист;
  • Марина Соловьева, адвокат, общественный деятель;
  • Анатолий Забарило, секретарь Львовского городского совета;
  • Петр Ландяк, председатель общественной организации «Ассоциация потребителей жилищно-коммунальных услуг», депутат Тернопольского городского совета;
  • Николай Ладовский, депутат совета Заболотовская поселковой общины;
  • Егор Фирсов, народный депутат VII-VIII созывов;
  • Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор, экс-первый заместитель председателя СБУ;
  • Александр Савченко, доктор экономических наук, профессор, экс-заместитель главы НБУ.

Также «Гражданская позиция» выдвинула кандидатов в 39 мажоритарных округах.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и «Рух новых сил» Михаила Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на внеочередные парламентские выборы, но договорились о «взаимном ненападении». «Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать», — заявил Гриценко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», партия «Свобода» для участия во внеочередных выборах в Раду решила объединиться с «Национальным Корпусом» и «Правым Сектором», а также ветеранскими и общественными организациями.

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