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"Гражданская позиция" обнародовала свой список кандидатов и договорилась с партией Саакашвили о "ненападении"
В понедельник, 10 июня, вслед за «Батькивщиной» и Радикальной партией свою первую десятку кандидатов на парламентских выборах представила партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
В список вошли:
- Анатолий Гриценко, лидер партии «Гражданская позиция»;
- Дмитрий Добродомов, секретарь Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;
- Николай Томенко, общественный деятель, доктор политических наук и кандидат исторических наук, основатель фонда «Рідна країна»;
- Николай Катеринчук, адвокат, кандидат юридических наук, правозащитник и экономист;
- Марина Соловьева, адвокат, общественный деятель;
- Анатолий Забарило, секретарь Львовского городского совета;
- Петр Ландяк, председатель общественной организации «Ассоциация потребителей жилищно-коммунальных услуг», депутат Тернопольского городского совета;
- Николай Ладовский, депутат совета Заболотовская поселковой общины;
- Егор Фирсов, народный депутат VII-VIII созывов;
- Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор, экс-первый заместитель председателя СБУ;
- Александр Савченко, доктор экономических наук, профессор, экс-заместитель главы НБУ.
Также «Гражданская позиция» выдвинула кандидатов в 39 мажоритарных округах.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и «Рух новых сил» Михаила Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на внеочередные парламентские выборы, но договорились о «взаимном ненападении». «Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать», — заявил Гриценко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», партия «Свобода» для участия во внеочередных выборах в Раду решила объединиться с «Национальным Корпусом» и «Правым Сектором», а также ветеранскими и общественными организациями.
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