Политика

У Зеленского не поняли, почему Луценко открыл дела по заявлениям Кучмы

В Администрации президента Украины заявили, что им не понятны мотивы генерального прокурора Украины Юрия Луценко при возбуждении трех уголовных дел против руководителя трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Мы не понимаем, какими основаниями руководствовался генеральный прокурор, когда открывал эти дела, потому что в прошлый раз на нашем брифинге глава украинской делегации ТКГ объяснил подробно все вопросы и по экономической блокаде на Донбассе, и по обстрелам в ответ», — отметила Мендель, сообщает УНН.

Также в АПУ удивлены отсутствием реакции главы ГПУ на факт посещения политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком страны-агрессора.

Тем временем, в Генеральной прокуратуре ответили представителям президента на упрек об отсутствии реакции на визит Бойко и Медведчука в Россию, заявив, что дела о государственной измене — подследственность СБУ.

«Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины», — написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, это касается и дела о возможной государственной измене Медведчука.

«ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ Ивану Баканову в официальном письме», — добавила она.

Как писали «ФАКТЫ», в Генеральной прокуратуре 7 мая были зарегистрированы три уголовных производства по результатам заявления представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

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