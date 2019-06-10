- 21:31 Украина — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 21:24 Сотни протестующих пришли под здание АП, чтобы рассказать Зеленскому о Донбассе и Минске
- 21:17 Где смотреть онлайн Украина – Люксембург: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 20:53 Перепись населения в 2020 году: украинцам подготовили цифровой сюрприз
- 20:27 Под Херсоном 32-летний рецидивист изнасиловал 7-летнего ребенка
- 20:21 У Зеленского не поняли, почему Луценко открыл дела по заявлениям Кучмы
- 20:09 В Украину приедет легендарная Катрин Денев
- 19:38 Туристам на заметку: в Украине аннулированы лицензии трех туроператоров
- 19:38 Герус привлек «лыжных инструкторов» для переноса энергорынка, — блогер
- 19:19 В Одессе арестованы четыре врача частной клиники, по вине которых умерли пациенты
- 19:02 Зеленский хочет уволить всех губернаторов
- 18:41 Не могут вывести из комы: новые данные о состоянии Бари Алибасова
У Зеленского не поняли, почему Луценко открыл дела по заявлениям Кучмы
В Администрации президента Украины заявили, что им не понятны мотивы генерального прокурора Украины Юрия Луценко при возбуждении трех уголовных дел против руководителя трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
«Мы не понимаем, какими основаниями руководствовался генеральный прокурор, когда открывал эти дела, потому что в прошлый раз на нашем брифинге глава украинской делегации ТКГ объяснил подробно все вопросы и по экономической блокаде на Донбассе, и по обстрелам в ответ», — отметила Мендель, сообщает УНН.
Также в АПУ удивлены отсутствием реакции главы ГПУ на факт посещения политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком страны-агрессора.
Тем временем, в Генеральной прокуратуре ответили представителям президента на упрек об отсутствии реакции на визит Бойко и Медведчука в Россию, заявив, что дела о государственной измене — подследственность СБУ.
«Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины», — написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, это касается и дела о возможной государственной измене Медведчука.
«ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ Ивану Баканову в официальном письме», — добавила она.
Как писали «ФАКТЫ», в Генеральной прокуратуре 7 мая были зарегистрированы три уголовных производства по результатам заявления представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы относительно урегулирования конфликта на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»