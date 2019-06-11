Украина

В Киеве ночью два трамвая будут работать в сокращенном режиме: названа причина

С 11 до 14 июня трамваи № 28, 33 будут работать в сокращенном режиме. Как объяснили в «Киевпасстрансе», маршруты пересмотрели из-за ремонта колеи на пересечении проспекта Гагарина и улицы Хоткевича. Последние отправления:

- № 28 от станции метро «Лесная» — в23:04, 23:18; от улицы Милославской — в 23:53, 00:07;

- № 33 от ДВРЗ — в 23:06, 23:20, от улицы Сержа Лифаря — в 00:01, 00:15.

В 04:50 движение обещают возобновить по графику.

Напомним, что по 16 июня из-за ремонта улицы Чернобыльской (между улицами Пушиной и Ирпенской) сохранится изменение в маршруте троллейбуса № 7. Он пройдет от станции метро «Площадь Льва Толстого» до станции метро «Житомирская» по обычной трассе, затем по проспекту Палладина, бульвару Вернадского в направлении улицы Чернобыльской, улицам Ефремова, Чернобыльской и Ирпенской.

Для пассажиров автобуса № 31 есть небольшое объявление: остановка «Станция метро «Политехнический институт» перенесена назад на 80 метров.

Между тем в столице готовятся к модернизации городского транспорта(за счет средств ЕБРР), и о подготовке финансирования проекта уже подписано соглашение: речь идет о закупке вагонов метро (на 50 миллионов евро), трамваев (60 миллионов евро), реконструкции путей и остановки «Контрактовая площадь» (еще 10 миллионов евро, капремонт моста Метро (на 60 миллионов евро). В рамках сотрудничества с ЕБРР на транспортною инфраструктуру выделено в целом 180 миллионов евро.

В Киеве в связи с празднованием 23 июня (с 11:00 до 22:00) Дня молодежиограничат движение транспорта (или запретят) в связи с 16:00 22 июня до 5:00 24 июня (от пересечения улиц Крещатик и Прорезная до пересечения Крещатика с улицей Богдана Хмельницкого). Монтаж необходимых конструкций для мероприятия будет проводиться на главной улице города с 16:00 22 июня до 6:00 23 июня, демонтаж — с 22:00 23 июня до 6:00 24 июня.

На празднике обещают танцы, фотозоны, много квестов и других развлечений.

Тем временем дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным трудностям, связанным с проводимыми ремонтами на столичных объектах, гдев зависимости от вида работ ремонтируют тротуары, конструктивные элементы мостов и путепроводов, фрезеруют старое асфальтовое покрытие, меняют инженерные коммуникации или обустраивают основу дорожной одежды.

До 12 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через Десенку действует ограничение движения в направлении станции метро «Почайна».

На заключительном этапе находится ремонт левой стороны Русановского метромоста, где укладывают гусасфальт (восстанавливают также и низ конструкции, укрепив весь переход). Через пару месяцев приступят к работам на правой стороне сооружения. Работы идут медленнее, чем ожидалось, ведь в ходе ремонта выявили большие дефекты внутри конструкции (с 1965 года мост не ремонтировался), так что пришлось корректировать план работ. Объект планируют сдать до конца текущего года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о перекрытии ряда дороги мостов, также о продолжающихся ремонтах на объектах. Дорожники трудятся на улице Туполева, проспектах Палладина и Правды, в рамках текущего ремонта восстанавливали покрытие на улицах Наталии Ужвий, Генерала Наумова, Драйзера, проезде Надднепрянского шоссе и других участках. Утвержден проект по капитальному ремонту путепровода на пересечении проспектов Леся Курбаса и Комарова с ж/д Киев-Волынский-Святошино возле платформы «Борщаговка»: там восстановят несущую способность сооружения и улучшат его санитарно-техническое состояние, приведут в порядок проезжую часть и тротуары. А по договору КП «Киевавтодормост» с ООО «Укртрансмост» проведут средний ремонт пешеходного путепровода через улицу Институтскую (стоимость — около 5,3 миллиона гривен).

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