Украина

В Киеве ремонтируют Южный и Северный мосты: когда закончатся неудобства для водителей

В связи с дорожными работами, сообщили в «Киевавтодоре», ограничат движение: с 31 мая по 4 июня — на Южном мостовом переходе в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе; с 31 мая по 5 июня — на Северном мосту через Днепр в направлении станции метро «Почайна». А 1−2 июня в Киеве перекроют ряд дорог в связи с проведением Всеукраинской акции «За семью и детей!».

Напомним, что до середины лета (ориентировочно по 7 июля) будут ремонтировать покрытие пешеходного моста на улице Саперно-Слободской, а также на Борщаговской эстакаде.

Дорожники трудятся на улицах Федорова, Туполева, проспектах Палладина и Правды, в рамках текущего ремонта восстанавливают покрытие на улицах Наталии Ужвий, Генерала Наумова, Драйзера, проезде Надднепрянского шоссе и других участках.

Как сообщили в горгосадминистрации, утвержден проект капитального ремонта путепровода в конце проспекта Леся Курбаса — начале проспекта Космонавта Комарова (на фото) над ж/д платформой «Борщаговка»: восстановят несущую способность моста, улучшат его санитарно-техническое состояние, приведут в порядок проезжую часть и тротуары.

По данным ProZorro, на основании договора КП «Киевавтодормост» с ООО «Укртрансмост» проведут средний ремонт пешеходного путепровода через улицу Институтскую (стоимость — около 5,3 миллиона гривен).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве в конце мая — начале июня перекроют ряд улиц, и о том, какие работы ведутся на столичных объектах инфраструктуры.

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