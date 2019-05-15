«Капусту в Антарктиде квасим по нескольким рецептам»: в Украину после зимовки вернулись полярники

Наука и технологии

23-я украинская зимовка в Антарктиде на станции «Академик Вернадский» проходила в сокращенном составе. В самом начале годичной экспедиции у биолога Николая Весельского начался острый приступ аппендицита. Врач зимовки, участник АТО Константин Даниленко сделал все возможное в условиях станции, но пациента нужно было доставить в больницу. Провести эвакуацию в мае, когда в Антарктиде начинается зима, крайне сложно. На выручку пришел офис полярных программ Национального научного фонда США — с американской базы «Палмерс» был направлен ледокол «Лоренс М. Голд». Судно пробилось через льды к украинской станции на острове Галиндез и за сутки доставило Николая Весельского на чилийскую полярную станцию «Фрей», возле которой оборудована взлетно-посадочная полоса. В пути американский и украинский врачи оказывали помощь пациенту. В это время украинские дипломаты договорились с чилийскими властями о том, чтобы те направили на станцию «Фрей» военно-транспортный самолет с врачами на борту. Украинского биолога доставили в ближайший город, где есть больница, — аргентинский Пунто-Аренас. Туда для оказания помощи земляку прилетел из Буэнос-Айреса украинский врач. Биолога вылечили, но на станцию он уже вернуться, понятное дело, не мог. Так что на этот раз на «Академике Вернадском» зимовали не 12, как обычно, а 11 полярников. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в далекой Антарктиде члены экспедиции вовсе не были оторваны от политической жизни своей страны. Так, на станцию доставят копию Томоса и полярники приняли участи в выборах президента.

«В архиве старой английской полярной станции мы нашли рецепты блюд из пингвинов и бакланов»

— К счастью, больше серьезных проблем со здоровьем на этой зимовке ни у кого не возникло, — рассказал «ФАКТАМ» повар экспедиции Василий Омельянович, житель города Малин Житомирской области. — Настроение и здоровье полярников во многом зависят от питания. Я старался кормить ребят вкусной и полезной едой. Каждый день включал в рацион салаты. У нас не переводились кисломолочные продукты — кефир, йогурт, творог. Готовил их из разведенного в воде сухого молока.

— Другие полярники вам помогали на кухне?

— Конечно. Многим ребятам нравятся вареники и пельмени. Если бы я готовил их сам, то на это ушло бы полдня. К счастью, всегда находятся трое-четверо добровольцев, которые приходят на помощь. Вместе за несколько часов мы лепили до тысячи пельменей или вареников! А когда нужно квасить капусту, то участвуют все зимовщики. Для этого специально выделяется день — мы его называем «капустник». Свежие фрукты и значительная часть овощей (кроме моркови, свеклы и картофеля) заканчиваются уже через несколько недель после начала зимовки — дольше они просто не сохранились бы. Чтобы не пропал запас капусты, мы квасим ее по нескольким рецептам — часть по традиционному, часть с различными специями. Выходит 15—16 пластиковых бочек, в каждую помещается примерно 30 килограммов капусты. Ее как раз хватает на зимовку.

— Чтобы приготовить коллективу завтрак, вам приходилось вставать самому первому?

— Подниматься, действительно, следовало пораньше, но не из-за завтрака, а потому что нужно было печь хлеб. На это уходило четыре-пять часов. Я выпекал по десять буханок.

Что же касается завтрака, то каждый готовил его себе сам — из продуктов, которыми я заполнял холодильник. Там были йогурты, молоко, мюсли, мясная нарезка, сыры… На столе — хлеб.

Я кормил зимовщиков обедами и ужинами. Когда отмечали дни рождения, главный праздник полярников Мидвинтер (середина зимы), День независимости Украины, Рождество, Новый год, Пасху и другие торжества готовил торты. Украшал их фигурками из крема, которые соответствовали празднику. Скажем, в день рождения одного из полярников, увлекающегося спортом, я водрузил на торт кремовую гантель.



* Отзимовавший состав полярников со своими сменщиками. В центре во втором ряду руководитель антарктического центра Евгений Дикий

— Как храните на станции годичный запас продуктов?

— Для этого имеются внушительных размеров холодильник и морозилка. В морозилке при температуре 19—23 градуса ниже нуля хранятся мясо, рыба и даже сыры.

— Удается разнообразить меню за счет охоты и рыбалки?

— Добывать пингвинов, тюленей или каких-либо иных животных в Антарктиде запрещено. Но разрешается рыбалка. Так что время от времени у нас на столе были нототения и ледяная щука, у которой абсолютно белая кровь. Свежевыловленная рыба гораздо вкуснее, чем замороженная, которая продается в магазинах. Ко мне на кухню улов попадал только после того, как рыбу исследовал биолог.

— Любопытно, что в первые десятилетия изучения Антарктиды охота на местных животных была в порядке вещей, — вступает в разговор руководитель Национального антарктического научного центра Министерства образования и науки Украины биолог Евгений Дикий, побывавший на станции «Академик Вернадский» на пересменке команд зимовщиков. — Свидетельства о том, что первые полярники питались антарктическими животными, мы обнаружили на старой английской станции «Ворди Хаус», превращенной в музей. Она находится на одном из соседних островов. Мы присматриваем за ней. Там хранятся архивы, в которых оказались кулинарные рецепты блюд из пингвинов и бакланов. В этих рецептах особое внимание уделено тому, как избавить мясо от характерного запаха рыбы.

Антарктида в какой-то мере напоминает библейский Эдемский сад: животные там не боятся человека. Наоборот, людям нужно быть осмотрительными, чтобы случайно не пострадать от местных обитателей, прежде всего от гигантов китов. Когда мы плавали на моторных лодках «Зодиак» на соседние острова, встречали на своем пути до полутора десятков этих исполинов. Они такие большие, что, например, ласт любого из них по длине примерно такой, как наша моторная лодка. Если бы кит случайно задел «Зодиак», мы неминуемо оказались бы в воде. А она там, понятное дело, очень холодная, больше пяти — десяти минут в ней не выживешь.

К счастью, киты не проявляют ни малейшей агрессии, даже если проплываешь в паре десятков метров от них. Бывало, мы заставали китов спящими на поверхности воды. Так они при нашем приближении даже не просыпались.

«Морской леопард поселился под нашим причалом и охотился из этого укрытия»

— Киты плавают поодиночке?

— Как правило, парами, — говорит Евгений Дикий. — Знаете, их интересно не только наблюдать, но и слушать. Мы глушили мотор «Зодиака», пили чай и слушали, как киты дышат (дыхание у них — мощь!), и любовались фонтанами воды, которые они пускают ввысь.

Кстати, сейчас биолог Оксана Савенко (она работала в сезонной экспедиции и осталась на годичную зимовку) «охотится» на китов. Полярники подтрунивают над ней, называя «китобоем». Дело в том, что Оксана участвует в особой программе изучения китов, которая предусматривает отбор проб тканей при помощи арбалета. Его предоставили американские ученые. Наш биолог подплывает на «Зодиаке» к китам и выпускает стрелу в животное. Тут следует сказать, что Оксана в море одна не выходит — с ней всегда находится кто-то из полярников (это требование техники безопасности). Так вот, на конце стрелы размещено приспособление, по виду напоминающее шприц. Оно вонзается в шкуру — берется крохотный образец ткани кита. После этого стрела автоматически отстреливается и плавает на поверхности воды между битыми льдинами. Важно не упустить ее из виду и подобрать.



* Одно из самых увлекательных занятий для туристов в Антарктиде — наблюдение за китами

— У Оксаны Савенко есть запасные стрелы?

— Да, три штуки. Пока ни одна стрела не утеряна. В следующем году после завершения зимовки Оксана вместе с американскими коллегами займется генетическими и гормональными исследованиями собранных образцов.

Этим наши исследования китов не ограничиваются: участники сезонной экспедиции занимались научной фотоохотой, причем ее целью было поймать в объектив… хвосты этих морских млекопитающих. Дело в том, что по мордам отличить одного кита от другого практически невозможно, а вот по хвостам — запросто. Эта часть тела у них, как у людей отпечатки пальцев, совершенно индивидуальна. У каждого кита неповторимый рисунок зазубрин на конце хвоста и бело-черная расцветка на нем. Знать каждого из приплывающих к Галиндезу китов нужно, чтобы понять: они обитают в этой акватории моря или же мигрируют в течение года вокруг всей Антарктиды, а им на смену приплывают сородичи.

— Как складываются отношения между людьми и живущими на Галиндезе пингвинами?

— Полярники и пингвины привыкли соседствовать, поэтому не обращают друг на друга внимания.

Рядом со станцией в этот летний сезон поселился хищник — морской леопард. Он облюбовал в качестве укрытия пространство под настилом нашего причала для моторных лодок. Когда пингвинята выросли и стали расселяться по острову, морской леопард охотился на них из этой засады. Полярники неоднократно наблюдали за ними, но не вмешивались, поскольку это запрещено.

— На людей хищник не нападал?

— К счастью, нет. Но в прежние годы инциденты были: когда морской биолог из Харькова Андрей Утевский совершал погружения под воду, несколько раз морские леопарды, вероятно, путали его с тюленем и пытались атаковать. К счастью, Андрею Юрьевичу удавалось вовремя выплыть на берег.

«В знаменитом на всю Антарктиду пабе «Фарадей» по большим праздникам можно отведать нашу «Вернадівку»

— Угощаете пингвинов чем-нибудь вкусненьким?

— Конечно, нет, — продолжает Евгений Дикий. — Ведь они питаются исключительно рыбой или крилем. А вот чаек подкармливаем — это давняя традиция. Поясню. По правилам все отходы, которые образуются на полярных станциях в Антарктиде, следует сохранять на протяжении зимовки, а летом вывозить на корабле на большую землю. Мы так и делаем, но за одним исключением — остатки пищи скармливаем поморникам и другим чайкам, обитающим на Галиндезе. Птицы так привыкли к дармовой кормежке, что, если дежурный по станции в обычное время не вынес им поесть, они садятся на подоконники и отчаянно лупят по ним клювами: мол, сколько можно ждать?!

— Считали, сколько пингвинов живет рядом с украинской полярной станцией?

— Порядка восьмисот пар. Знаете, одно дело — жить где-нибудь недалеко от пингвинов, другое — посреди их колонии. Сейчас наша станция находится как раз посредине колонии этих птиц. Так что, когда выходишь утром на улицу, в нос ударяет характерный запах, как на птицефабрике. Снег возле станции мы видим белым, только когда он выпал. Уже на следующий день он приобретает красноватый оттенок от испражнений пингвинов.

Мы ведем учет этих птиц с помощью специальных фотокамер, установленных на Галиндезе в рамках крупного научного проекта Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Суть вот в чем: вокруг побережья всей Антарктиды на пляжах, где гнездятся пингвины, установили более полусотни фотокамер. Три из них (одну на Галиндезе и две — на соседних с ним островах) обслуживают украинские полярники. Каждые два часа камеры в автоматическом режиме делают снимки. Это дает возможность отследить, сколько яиц отложила чуть ли не каждая пара пингвинов, сколько вылупилось птенцов, сколько малышей выживают, становятся взрослыми птицами.

К сожалению, на данный момент нет возможности обработать полученные снимки с помощью компьютера — не удается создать соответствующую программу. Вот и приходится людям считать на фотографиях яйца и пингвинят. Отвлекать на эту работу квалифицированных биологов непродуктивно. Мы нашли выход: подключили к делу школьников из Малой академии наук Украины. Каждому из них даем пару десятков снимков, и ребята проводят подсчеты. Чтобы избежать ошибок, страхуемся: яйца и молодняк на каждой фотографии считают независимо друг от друга как минимум трое школьников в разных частях Украины. Затем профессиональные биологи обрабатывают полученные подростками результаты. Смысл этого исследования в том, чтобы по выживаемости пингвинят разобраться, не слишком ли много криля, которым питаются пингвины, вылавливают в водах Антарктики промысловые суда. Кстати, одно из них украинское — рыбно-крилевый траулер «Море Содружества». Украина — одна из всего шести стран, ведущих прибыльный промысел в этой части Мирового океана.

— Как проходила пересменка команд зимовщиков?

— В праздничной обстановке. Две экспедиции сфотографировались на память. Причем на этот раз на станцию доставили копии знамен украинских воинских подразделений, участвующих в АТО. В том числе батальона «Айдар», в составе которого я имел честь воевать в 2014 году. Полярники сфотографировались с этими флагами, расписались на них и отправили в Украину в воинские подразделения. Неформальная часть праздника проходила в знаменитом на всю Антарктиду баре «Фарадей», интерьеры которого оформлены, как в классических английских пабах (напомню, что прежде наша станция принадлежала британцам). Кстати, только в этом баре по большим праздникам можно отведать алкогольный напиток собственного производства «Вернадівка». Ее готовят по классической технологии на аппарате, привезенном одной из первых украинских экспедиций.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Украина проводит капитальный ремонт научной станции «Академик Вернадский».

Тем временем в Антарктиде удалось вырастить первые овощи.



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