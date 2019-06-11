Три тысячи долларов за информацию о курсе валют: в Украине появился новый вид мошенничества

Общество

В Киеве мошенник из киоска по обмену валют обманул столичную жительницу, забрав у нее более трех тысяч долларов в качестве платы за «информационные услуги». Ранее в столице парень из обменного пункта, взяв у клиентки 26 тысяч долларов, попытался сбежать.

Как сообщает ТСН, девушке дали подписать документ, в котором указывались «информационные услуги», а не обмен валюты. Документ она подписала не глядя.

Киевлянка Алиса Чумак решила обменять 3300 долларов в киоске, найденном через Интернет. И хотя на нем была вывеска «Государственные лотереи», никаких подозрений это у нее не вызвало. «Он проверил все деньги, которые я ему дала. У него там есть и счетная машинка. Потом дал мне две бумажки, в которых я поставила подпись. На самом деле, такую сумму в банке получить трудно. Потому что надо заказывать деньги заранее, а мне нужно было сейчас», — рассказала Алиса.

После этого парень из киоска забрал один документ, а второй отдал девушке. В ответ на вопрос о том, где же деньги, он ответил: «Какие гривны? Вы мне уже все заплатили. Я вам ничего не должен».

Девушка быстро сориентировалась, на место были вызваны ее отец и полиция. А находящийся внутри киоска парень позвал на подмогу адвоката, который попытался убедить, что все действия «менялы» были законны. «Вот такие информационные услуги были предоставлены, но так понимаю — что-то не понравилось. Кстати, есть договор — там все указано», — заявил он. В договоре говорится, что девушка за 87 тысяч гривен получила информацию о курсе валют и что деньги не возвращаются.

Журналисты выяснили, что парня из обменника зовут Максим, ему 26 лет, он приехал в Киев из Луганской области. Интересен тот факт, что «обменник» был якобы открыт в день ЧП с Алисой. Его открыл частный предприниматель Рожков Евгений из Алчевска. Также известно, что в договоре менеджер подписался его фамилией, а печать поставил из Харькова.

В столичной полиции открыли производство по факту мошенничества, парня из киоска задержали. Ему грозит штраф или три года тюрьмы, а когда вернут деньги потерпевшей — не известно, это будет решать суд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области двое мужчин, один из которых находится в местах лишения свободы на временно неподконтрольных Украине территориях, присвоили около миллиона гривен, которые собирали на лечение ребенка с онкологическим заболеванием.



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