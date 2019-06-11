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Зеленский выступил в Конституционном суде и покинул заседание
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед судьями Конституционного суда и заявил, что уверен в конституционности своего указа о роспуске Верховной Рады Украины.
«Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона! Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады соответствует обоим этим критериям. О соответствии духу закона свидетельствуют много факторов: граждане не просто не верят Раде (рейтинг доверия 4%), народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады», — заявил президент.
Он уверен, что народные депутаты, оспаривая его указ, лишь хотят подольше задержаться у власти.
«Люди уверены, что оспаривание этого — это попытка народных депутатов на несколько месяцев удержаться на своих местах из-за неприкасаемости и возможности обогащения», — сказал Зеленский.
Он призвал суде принять «справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно».
«Я покидаю зал, чтобы потом никто не сказал, что мое присутствие оказывало влияние на судей и решение было принято под давлением», — сказал президент.
Как писали «ФАКТЫ», 11 июня большая палата Конституционного суда Украины рассматривает вопрос о конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, который обжаловали парламентарии.
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