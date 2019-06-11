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Украина

Конституционный суд рассматривает законность указа Зеленского о роспуске Рады: онлайн-трансляция

9:37 11 июня 2019 35
Конституционный суд
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 11 июня, большая палата Конституционного суда Украины рассмотрит вопрос о конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, который обжаловали парламентарии.

В КС придет и сам Зеленский, которого, по его словам, «пригласили на заседание» впервые за 28 лет независимости страны. Начало заседания запланировано на 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентский указ о роспуске Верховной Рады дважды обжаловали в Верховном Суде, однако там отметили, что это — не их юрисдикция.

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