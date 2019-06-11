Управлял мотоциклом ногами: в России трагически погиб популярный блогер (видео)

Мир

В России в Подмосковье разбился известный мотоблогер Артем Болдырев («Болт»), который не справился с управлением мотоциклом и врезался в «Газель». Ранее в Москве в смертельное ДТП на мотоцикле попал главред «Говорит Москва» Сергей Доренко.

Известно, что незадолго до аварии, произошедшей на 68-м километре трассы М4 «Дон», 33-летний Артем Болдырев — автор YouTube-канала Moto Nexus — управлял мотоциклом при помощи ног, снимая этот процесс на камеру. Говорят, что это было «фишкой» «Болта». Снятые им кадры стали последними, которые блогер успел переслать другу.

Видео о блогере с последними кадрами, снятыми Болдыревым, опубликовал ресурс «360».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве на Рублево-Успенском шоссе погибла в ДТП Ольга Петрова — блогер и звезда Instagram, которую называли самой сексуальной байкершей России. 22-летняя Ольга, находившаяся за рулем мотоцикла, на большой скорости столкнулась с автомобилем Volvo, который шел на поворот.

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